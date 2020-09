Leader dans le monde des échappements sportifs, Remus rejoindra en 2021 le cercle des partenaires officiels du Championnat du Monde FIM EWC pour les trois saisons à venir.

Créé en 1990 en Autriche, Remus est rapidement devenu une entreprise internationale reconnue dans le monde du sport et de la compétition, aussi bien en automobile qu’en moto. Attaché à la performance et à la qualité de ses produits, Remus porte aussi une attention très particulière au design et à la sonorité de ses silencieux.

La stratégie de Remus a toujours été d'expérimenter en piste les technologies performantes avant de les proposer au grand public. Le Championnat du Monde FIM EWC est un terrain idéal pour développer et éprouver ses échappements sportifs les plus performants. La durée des courses et les multiples conditions de piste en Endurance offrent un champ d’expérimentation très varié pour l’évolution des produits Remus.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Nous sommes ravis d’accueillir Remus, leader mondial des échappements sportifs, dans notre famille de l’Endurance. L’EWC est le terrain de jeu le plus difficile sur deux roues. Il exige d’associer la puissance et la fiabilité dans des conditions les plus difficiles, sur des circuits emblématiques et avec des motos hyper sportives très proches des machines de série. La portée internationale de l’EWC fera rayonner l’image de Remus parmi les motards du monde entier et leur offrira de grands défis à relever. »

Stephan Zöchling, CEO REMUS« Travailler ensemble pour atteindre le plus haut niveau du sport mécanique – telle est la devise de REMUS depuis 30 ans. REMUS transmet son expertise acquise sur les circuits, le plus exigeant des bancs d’essais, directement à la route. Être partenaire du Championnat du Monde d’Endurance souligne nos compétences dans le monde de la moto hyper sportive. C’est un complément parfait à nos partenariats déjà engagés dans le sport mécanique. »

