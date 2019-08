Rendez-vous au Bol d’Or

Le Bol d’Or ouvrira la nouvelle saison FIM EWC 2019-2020 au Castellet les 21 et 22 septembre. 59 équipes sont attendues sur le Circuit Paul Ricard dont quelques nouveaux challengers de taille à animer la tête du championnat.

Nouvelle saison, nouveaux acteurs. Le championnat FIM EWC 2019-2020 lancera sa nouvelle distribution en piste mi-septembre au Castellet. Nous retrouverons le Team SRC Kawasaki France, champion du monde FIM EWC 2018-2019, le F.C.C. TSR Honda France titré la saison précédente, le Suzuki Endurance Racing Team et ses quinze couronnes mondiales, le YART Yamaha, Honda Endurance Racing et des équipes privées très performantes comme Wepol Racing, le Bolliger Team Switzerland et le VRD Igol Pierret Expériences qui vient de boucler une belle première saison en Formula EWC.

Aux côtés de ces acteurs majeurs des dernières saisons, de nouveaux challengers vont tenter de se faire une place.

La nouvelle équipe officielle BMW Motorrad World Endurance Team managée par le Belge Werner Daemen sera une des équipes très en vue en septembre avec la nouvelle S 1000 RR.

On verra aussi en piste la toute nouvelle Ducati Panigale V4R qui va recevoir son homologation juste avant le Bol d’Or. Elle est engagée par le team allemand HRT 100 Hertrampf Racing.

Deux équipes espagnoles seront aussi à surveiller, le Team JEG-Kagayama managé par Juan-Eric Gomez, vice-champion du monde d’Endurance en 1994 et 1997, et le Kawasaki Català, animateur des 24 Heures de Barcelone.

Découvrez la liste provisoire des engagés de ce 83e Bol d’Or.

