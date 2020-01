Douze teams asiatiques ont décroché aux 8 Hours of Sepang leur place pour les Suzuka 8 Hours 2020. La nouvelle procédure de sélection des teams pour la grande finale FIM EWC comprend encore deux courses à Suzuka en avril et en mai prochain.

Cette nouvelle procédure présentée par Mobylityland et Eurosport Events lors des Suzuka 8 Hours en juillet dernier permet à 17 équipes d’avoir d’ores et déjà leur entrée sur les Suzuka 8 Hours 2020.

60 places sont ouvertes sur la 43e édition des Suzuka 8 Hours le 19 juillet 2020. Les 8 Hours of Sepang ont permis à 12 teams asiatiques de décrocher leur place sur la liste des engagés de la Grande Finale du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020.

Honda Asia Dream Racing with Showa, 2e à Sepang, est en tête de liste devant Yamaha Sepang Racing, qui jouait la qualification de la Yamaha Factory, BMW Sepang Racing, Team PlusOne, Tone RT Syncedge 4413 BMW, la meilleure équipe japonaise Superstock, Team Kodama, KRP Sanyokougyou & will raise RS-Itoh, Team Hanshin Riding School (Superstock), T.MotoKids icu Takada IW NAC Sanyo, TransMapRacing with Ace Café, Yamashina Kawasaki Ken Racing & Auto Race Ube et Team Sugai Racing Japan.

Les Suzuka 8 Hours 2019 avaient déjà garanti leur place sur l’édition 2020 à 6 équipes. Le vainqueur, Kawasaki Racing Team Suzuka 8H, et 5 autres teams privés ont été retenus dès juillet dernier. On trouvait déjà là le Tone RT Syncedge 4413 BMW, vainqueur Superstock 2019 à Suzuka, Honda Dream RT Sakurai, Team Frontier, Zaif NCXX Racing & Zenkoukai (Superstock) et Honda Suzuka Racing Team.

Sur la liste des engagés des Suzuka 8 Hours 2020, 20 places sont aussi réservées aux teams EWC sous contrat cette saison.

Deux autres sessions qualificatives auront lieu à Suzuka en avril et en mai 2020 et permettront de compléter la liste des 60 équipes invitées à participer aux Suzuka 8 Hours 2020.

L’article Road to Suzuka 8 Hours 2020 est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com