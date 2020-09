« Tout le monde arrivera en découvrant le circuit. Après les premiers essais, on devrait retrouver les mêmes devant pour la victoire et le podium. Mais il faudra être sage, prudent et vigilant tout en surveillant la concurrence. 40 points d’avance, c’est beaucoup mais ce n’est pas assez. Il faudra être malin et ne pas vouloir aller vite trop rapidement au risque de faire des bêtises. Si tout se passe bien et que nous pouvons jouer la gagne, on le fera mais ce n’est pas le plan de base. L’idée est de rester sur les roues en prenant la meilleure place possible. Si TSR prend le maximum de points à Estoril, nous devons terminer dans le Top5. Mais notre espoir serait aussi d’avoir une finale sur le sec pour nous changer des autres courses de la saison. »