Championne du Monde FIM EWC 2019-2020, l’équipe officielle Suzuki avait annoncé dès octobre dernier son association avec le clan japonais Yoshimura pour former la nouvelle équipe Yoshimura SERT Motul.



En ce début d’année, cette formation révèle un équipage 2021 taillé pour conquérir un nouveau titre mondial. Le Français Sylvain Guintoli, Champion du Monde Superbike 2014, et le Japonais Kazuki Watanabe seront au guidon de la Suzuki avec Gregg Black et Xavier Simeon.



Sylvain Guintoli, champion expérimenté

A 38 ans, Sylvain Guintoli a une très solide expérience. Champion de France 250 en 2000, il est remarqué les années suivantes en Championnat du Monde GP250 puis en MotoGP. Engagé en Championnat du Monde FIM Superbike en 2010, il décroche le titre en 2014. Pilote de développement Suzuki en MotoGP, il est l’un des artisans de la victoire en la marque en 2020.



Sa toute première expérience en Endurance est aussi couronnée de succès. Au guidon de la GSX-R1000 du Suzuki Endurance Racing Team, il remporte les 8 Hours de Doha 2010 avec Vincent Philippe et Freddy Foray, participant ainsi au 10etitre mondial du SERT.



Sylvain Guintoli est aussi devenu un pilote de pointe aux Suzuka 8 Hours. Il compte déjà trois participations avec l’équipe Yoshimura Racing. Il a terminé 5ede la dernière édition en 2019 avec Kazuki Watanabe.



Kazuki Watanabe, spécialiste des Suzuka 8 Hours

Kazuki Watanabe, 30 ans, a un impressionnant palmarès au Japon. Grand animateur du Superbike JSB1000, c’est aussi un grand spécialiste des Suzuka 8 Hours. 5ede l’édition 2019 avec Sylvain Guintoli, il a terminé 4een 2018 et sur la 2emarche du podium des Suzuka 8 Hours 2016. Il a aussi fait ses armes en GP250/Moto2 et en Championnat du Monde Supersport.



Avec ces deux recrues de très haut niveau aux côtés de Gregg Black et de Xavier Simeon, la nouvelle équipe officielle Yoshimura SERT Motul, association franco-japonaise Suzuki, entre en force dans le Championnat du Monde FIM EWC 2021.