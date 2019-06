Trio de leaders à Oschersleben

Le Team SRC Kawasaki France, le F.C.C. TSR Honda France et YART Yamaha sont en lutte en tête de la course depuis plus de deux heures.

Après le traditionnel holeshot de Gregg Black au guidon de la Suzuki Endurance Racing Team, Yonny Hernández a rapidement placé la Honda Endurance Racing en tête de la course. Gregg Black a chuté en tentant de reprendre le commandement, reléguant la Suzuki #2 à la 30e place.

Le trio Jérémy Guarnoni pour le Team SRC Kawasaki France, Josh Hook pour le F.C.C. TSR Honda France et Marvin Fritz pour le YART Yamaha a rapidement débordé la Honda Endurance Racing. Ce trio est toujours en bagarre après 2 h de course devant Honda Endurance Racing et le Suzuki Endurance Racing Team, rapidement remonté. Rien n’est perdu pour le leader provisoire du championnat du Monde FIM EWC 2018-2019.

ERC-BMW Motorrad Endurance, longtemps calé en 4e position, vient de perdre du terrain suite à un accrochage avec le Team 33 Coyote Louit Moto.

La Coupe du Monde Superstock en question

La Coupe du monde Superstock promise au leader de la catégorie, GERT56 by GS Yuasa, semble envoler en raison d’une panne d’essence. Moto Ain et le Junior Team LMS Suzuki sont désormais bien placés pour conquérir cette Coupe du Monde.

