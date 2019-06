Ultimes essais à Oschersleben

Les 39 équipes engagées sur les 8 Hours of Oschersleben ont bouclé ce matin leurs derniers galops d’essais lors du warm-up où ERC-BMW Motorrad Endurance s’est montré le plus rapide.

Derniers tests de consommation, validations des ultimes réglages, le warm-up donne une idée de la forme des équipes en lice. Ce matin à Oschersleben, ERC-BMW Motorrad Endurance a signé le meilleur temps. Qualifiée en 7e position sur la grille de départ, l’équipe allemande, plutôt malchanceuse cette saison, peut briller cet après-midi devant son public.

ERC-BMW Motorrad Endurance devance F.C.C. TSR Honda France, YART Yamaha, le Team SRC Kawasaki France, qui partira en pole position, et Honda Endurance Racing.

L’équipe privée la plus rapide ce matin au warm-up est le GSM Racing qui reçoit à Oschersleben l’appui de Wladimir Leonov, pilote russe performant, aux côtés de Bjorn Estment et Brandon Cretu.

Septième temps pour Fany Gastro BMW Motorrad by Mercury Racing malgré une chute sans gravité en fin de session. Le meilleur Superstock, Team 33 Coyote Louit Moto, pointe 8e devant le GERT56 by GS Yuasa et Moto Ain dans cette catégorie. Le Junior Team LMS Suzuki a terminé sa session sur une chute sans gravité de Louis Rossi. La finale de la Coupe du Monde FIM Superstock se joue ici sur les 8 Hours of Oschersleben. GERT56 by GS Yuasa est l’actuel leader dans cette catégorie.

Le départ des 8 Hours of Oschersleben sera donné à 13 h en Allemagne.

Suivez la course en direct sur les cinq continents à partir de 12 h 45 CEST sur le réseau Eurosport et sur le player Eurosport, sur la chaine NTV G+ et la plateforme digitale Hulu au Japon et sur la Chaine l’Equipe en France.

Pour vivre les dernières minutes de préparation et la procédure de départ, rendez-vous sur Facebook en live à partir de 12 h.

Pour ne rien manquer, suivez aussi les 8 Hours of Oschersleben sur le site fimewc.com, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et avec le live timing et l’application mobile FIM EWC.

8 Hours of Oschersleben 2019 - Résultats du warm-up

L’article Ultimes essais à Oschersleben est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com