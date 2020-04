Un numéro, une histoire – Le 37 de BMW Motorrad World Endurance Team

De notre partenaire Fimewc.com

La nouvelle équipe officielle BMW Motorrad World Endurance Team a fait son entrée sur le Championnat du Monde FIM EWC en septembre 2019 avec le numéro 37. Un choix qui n’est pas dû au hasard.

Le 37 est le numéro fétiche d’un des piliers de cette équipe belge qui représente officiellement la marque allemande depuis le début de la saison FIM EWC 2019-2020. Steven Casaer, technicien, tacticien et homme de l’ombre de cette équipe BMW Motorrad, est à l’origine du choix de ce numéro.

Comme Werner Daemen, team manager du team, Steven a aussi été pilote en Endurance mondiale tout en étant préparateur et metteur au point. Au début des années 2000, il est au guidon de prototypes MV Agusta avec le soutien discret de l’usine italienne qui a une seule exigence : que les machines portent le n° 37, un symbole pour la marque italienne en hommage à ses 37 titres en GP dans différentes catégories entre 1952 et 1973.

Depuis Steven Casaer a adopté le 37 dans sa vie professionnelle comme personnelle. BMW Motorrad n’ayant pas de demande particulière, il a accroché le 37 sur le carénage de la BMW S 1000 RR en Endurance. Bel exemple d’échange entre constructeurs européens face à la domination des Japonais.

Le BMW Motorrad World Endurance Team est actuellement 2e au classement provisoire de la saison FIM EWC 2019-2020. Cette équipe a fait une entrée remarquée dans le championnat en terminant sur le podium des deux premières courses de la saison au Bol d’Or et à Sepang. Le pilote urkrainien Ilya Mikhalchik a aussi mis en valeur les performances de la BMW avec le meilleur tour en course au Bol d’Or 2019.

Le team est managé par Werner Daemen qui fait également briller BMW en championnat Superbike IDM en Allemagne. L’équipe a décroché le titre Superbike allemand ces trois dernières années avec Markus Reiterberger en 2017 et Ilya Mikhalchik en 2018 et 2019. L’an dernier, cette équipe BMW a même fait le doublé, champion et vice-champion IDM avec Ilya Mikhalchik et Julian Puffe.

