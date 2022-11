Les 8 Heures de Suzuka comptant pour le Championnat du monde d’Endurance FIM auront lieu une semaine plus tard en 2023 que prévu initialement.

Promoteur de l’EWC, Discovery Sports Events a travaillé avec ses partenaires que sont la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur japonais Mobilityland pour fixer une nouvelle date aux 4-6 août 2023.



Présentes de longue date au calendrier de l’EWC, figurant parmi les plus célèbres et difficiles courses motocyclistes, les 8 Heures de Suzuka étaient initialement prévues les 28 et 30 juillet 2023. Mais la nouvelle date procure l’opportunité aux pilotes évoluant dans le Championnat du monde Superbike FIM d’aller affronter les concurrents réguliers de l’EWC et les meilleurs de leurs homologues japonais, comme c’est devenu la tradition au fil des années.



François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, a déclaré :“Les 8 Heures de Suzuka ne sont pas seulement un énorme test pour les pilotes, les équipes et les machines, mais aussi une célébration de l’industrie japonaise de la moto qui connaît tant de succès. Par conséquent, il est vital pour les meilleurs pilotes, équipes et constructeurs de pouvoir être présents sur ce célèbre événement dans un lieu vraiment iconique. Nous remercions nos amis de la FIM et de Mobilityland pour leurs efforts collectifs qui ont permis de finaliser une nouvelle date du 4 au 6 août 2023.”



Les 24 Heures Motos ouvriront la saison EWC 2023 au Mans du 13 au 16 avril, la seconde édition des 24H SPA EWC Motos venant ensuite du 16 au 18 juin en Belgique avant le rendez-vous japonais de l’EWC du 4 au 6 août, donc. La course de 24 heures du Bol d’Or, sur le Circuit Paul Ricard dans le sud de la France, doit une nouvelle fois refermer un calendrier de quatre manches du 14 au 17 septembre.



Championnat du monde d’Endurance FIM 2023 : calendrier

Manche 1 :24 Heures Motos (Circuit Bugatti, Le Mans, France), 13-16 avril 2023

Manche 2 :24H SPA EWC Motos (Circuit de Spa-Francorchamps, Belgique), 15-18 juin 2023

Manche 3 :8 Heures de Suzuka (Circuit de Suzuka, Japon), 4-6 août 2023

Manche 4 :Bol d’Or (24 heures, Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France), 14-17 septembre 2023

Ad

FIM EWC Le FIM EWC et DSE se joignent à la course pour un avenir durable 26/11/2022 À 08:28

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC La date est fixée : les billets pour les 24H SPA EWC Motos seront en vente à partir du 30 novembre 24/11/2022 À 09:09