VRD Igol Experiences a tout tenté pour aller au bout des 6 Hours of Most. Cela n’a pas suffi pour être classé à l’arrivée de cette course finale du championnat du monde FIM EWC 2021 mais cette détermination vaut à l’équipe de Yannick Lucot de recevoir l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy.

A son arrivée à Most pour la finale du FIM EWC 2021, VRD Igol Experiences était la seule équipe à pouvoir encore contester le titre mondial au Yoshimura SERT Motul.

Comme sur les autres courses de la saison, le VRD Igol Experiences a suivi son tableau de marche qui l’a porté jusqu’à la 7e position en embuscade derrière les équipes officielles. Cette stratégie lui avait permis de se caler en 2e place au classement provisoire mondial. Mais une défaillance mécanique de la Yamaha 333, la première cette saison, a ruiné les efforts de Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol après 4 heures de course en République tchèque. La place de vice-champion du monde FIM d’Endurance s’évanouissait avec cette casse moteur.

Plutôt que de baisser le rideau, l’équipe de Yannick Lucot a tenté le tout pour le tout. Sans moteur, Florian Alt a entamé un tour de piste à la poussette afin de passer la ligne d’arrivée à 17 h afin d’entrer au classement et de sauver quelques points importants en championnat du Monde FIM EWC.

Florian Alt est bien passé sous le drapeau à l’arrivée des 6 Hours of Most mais le nombre de tours couverts par le VRD Igol Experiences n’était pas suffisant pour entrer au classement. Le règlement impose en effet d’avoir boucler 75% des tours effectués par le vainqueur. Le BMW Motorrad World Endurance Team, victorieux à Most, a parcouru 215 tours. Il a manqué 14 tours au VRD Igol Experiences pour entrer dans le classement.

Cette détermination à aller au bout des 6 Hours of Most, quels que soient les efforts, vaut au VRD Igol Experiences de recevoir l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy.

Le VRD Igol Experiences peut aussi être salué pour sa progression dans la hiérarchie mondiale. Pour sa troisième saison en Championnat du monde FIM EWC, l’équipe de Yannick Lucot termine 4e au classement mondial.

L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy est décerné par un jury sur chaque épreuve du championnat FIM EWC pour faire vivre le caractère et l’esprit sportif d’Anthony Delhalle, pilote du Suzuki Endurance Racing Team, décédé en mars 2017.

