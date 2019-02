Vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock la saison dernière, Webike Tati Team Trick Star passe en catégorie Formula EWC. Ce team franco-japonais sera au départ des 24 Heures Motos avec une Kawasaki à plaque numéro noir réservée aux machines EWC.

Après cinq saisons en Superstock, le Webike Tati Team Trick Star saute le pas. Après avoir débuté la saison en Superstock en septembre dernier au Bol d’Or avec une 8e place à l’arrivée et une 2e position en catégorie Superstock, cette équipe franco-japonaise, qui a décroché la Coupe du monde Superstock la saison dernière, a décidé de passer en catégorie reine Formula EWC.

« Même si nous n’avons pas bouclé le budget, explique Patrick Enjolras, team manager, nous avons décidé de nous lancer. Trick Star apporte le soutien matériel pour monter en EWC et Kawasaki France nous donne un coup de pouce. Il faudra réviser nos méthodes de travail, la gestion de nos pneumatiques et nous entrainer au démontage rapide des roues. Nous nous lançons avec la même équipe technique et les mêmes pilotes et tout le monde est motivé pour cette année d’apprentissage en EWC. »

Julien Enjolras, Kevin Denis et Osamu Deguchi seront donc au départ des 24 Heures Motos le 20 avril au guidon d’une Kawasaki #4 avec, pour la première fois, une plaque numéro à fond noir et un phare blanc, signes distinctifs de la Formula EWC. Avant cela, la Webike Tati Team Trick Star attaquera son entrainement hivernal à Almeria en Espagne à la mi-février.

Plus d’informations sur Webike Tati Team Trick Star sur https://www.fimewc.com/team/tati-team-beaujolais-racing/

Plus d’informations sur les catégories EWC et Superstock sur https://www.fimewc.fr/en-savoir-plus-sur-le-fim-ewc/

L’article Webike Tati Team Trick Star en Formula EWC est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com