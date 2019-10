Xavier Siméon apprend la patience

Blessé à l’épaule et à la main lors de sa chute aux essais du Bol d’Or en septembre, Xavier Siméon poursuit sa rééducation pour être en pleine forme au départ des 8 Hours of Sepang en décembre prochain.

Pilote Moto2 et MotoGP, Xavier Siméon a rejoint le team VRD Igol Pierret Experiences aux 24 Heures Motos 2019. Avec Florian Alt et Florian Marino, le pilote belge a permis à l’équipe française de hausser le ton en catégorie Formula EWC. Sa chute en essais libres quelques jours avant le départ du Bol d’Or lui a imposé de déclarer forfait pour cette première course de la saison FIM EWC 2019-2020.

Xavier Siméon poursuit sa remise en forme mais il va aussi devoir apprendre à attendre pour une récupération complète. « Tout se passe bien pour l’épaule droite luxée qui est en train de se remettre mais c’est moins bien pour la fracture de la main gauche car la première intervention a provoqué une rupture d’un tendon et je dois me faire réopérer cette semaine. Ça ralentit donc ma récupération. J’avais une course dans le cadre des tests Dunlop en Championnat d’Espagne que je vais devoir annuler mais l’objectif est de récupérer au maximum avant la dernière manche du la Coupe du Monde électrique le 17 novembre à Valencia. Pour Sepang en décembre, je serai à 100% de mes capacités physiques. C’est comme une course contre la montre car l’opération du tendon va imposer une immobilisation donc il faudra que je fasse attention à ne pas précipiter les choses et à apprendre la patience. »

