Yamaha Factory confirme en pole provisoire

Après avoir pris le pouvoir sur la première séance qualificative des Suzuka 8 Hours, le Yamaha Factory Racing Team confirme sa place en tête de la grille de départ provisoire devant le Kawasaki Racing Team et Red Bull Honda. La grille définitive sera composée demain samedi après le Top10 Trial.

Après une première séance de qualifications particulièrement animée et très disputée, les positions n’ont pas vraiment bougé en seconde séance. Le Yamaha Factory Racing Team conserve sa place de leader avec Katsuyuki Nakasuga (le plus rapide aujourd’hui en 2’05.922), Alex Lowes et Michael van der Mark. Dans son sillage, le Kawasaki Racing Team de Jonathan Rea, Leon Haslam et Toprak Razgatlioglu consolide sa 2e place devant le Red Bull Honda de Takumi Takahashi, Ryuichi Kiyonari et Stefan Bradl.

Malgré une belle amélioration en seconde session, le Yoshimura Suzuki Motul Racing (Sylvain Guintoli, Yukio Kagayama et Kasuki Watanabe) reste en 5e position derrière le Musashi RT Harc-Pro Honda (Javier Fores, Dominique Aegerter et Ryo Mizuno).

YART Yamaha et F.C.C. TSR Honda France dans le Top10

En améliorant son meilleur tour de plus d’une demi-seconde, Marvin Fritz permet au YART Yamaha (Broc Parkes, Marvin Fritz et Niccolò Canepa) de gagner une place et de passer premier team FIM EWC devant le F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray et Mike Di Meglio), désormais 7e sur la grille provisoire.

Au. Teluru SAG RT, S-Pulse Dream Racing et KYB Moriwaki Racing complètent le Top10 qui doit s’affronter demain samedi sur un tour lancé en Top10 Trial pour redéfinir les places sur la grille de départ des Suzuka 8 Hours 2019.

Parmi les autres teams européens du championnat du Monde FIM EWC, on note la belle 13e place du « rookie » VRD Igol Pierret Expériences (Florian Alt, Florian Marino et Xavier Siméon) juste devant le Team SRC Kawasaki France (Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa), actuel leader du classement provisoire mondial. Le Suzuki Endurance Racing Team (Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black) lui aussi en lice pour le titre mondial, partira en 17e position. Honda Endurance Racing (Randy de Puniet, Yonny Hernández et Sébastien Gimbert) pointe en 21e place et la Wójcik Racing Team en 24e position. Au delà de la 25e place, on trouve le Team ERC-BMW Motorrad Endurance, retardé par des coupures moteur, Omega Maco Racing, Bolliger Team Switzerland, Eva RT Webike Tati Team Trick Star, GSM Racing et Motobox Kremer Racing.

Pour toutes les équipes qualifiées au delà du Top10, le prochain grand rendez-vous est fixé à dimanche à 11 h 30 heure locale pour le départ de la 42e édition des Suzuka 8 Hours.

Suzuka 8 Hours - Résultats des qualifications

