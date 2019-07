Yamaha Factory en pole provisoire

Vainqueur des quatre dernières éditions des Suzuka 8 Hours, le Yamaha Factory Racing Team se place déjà en favori. L’équipe japonaise s’impose lors la première séance de qualification devant le Kawasaki Racing Team et Red Bull Honda.

A la moyenne des meilleurs temps de ses trois pilotes, le Yamaha Factory Racing Team s’installe déjà en pole position provisoire des Suzuka 8 Hours. Au guidon de la Yamaha #21 avec Alex Lowes et Michael van der Mark, Katsuyuki Nakasuga signe le meilleur chrono du jour en 2’05.922.

Deuxième sur la grille provisoire, le Kawasaki Racing Team profite de la parfaite homogénéité de son équipage. Jonathan Rea, Leon Haslam et Toprak Razgatlioglu se tiennent dans des chronos de 2’06.495 à 2’06.963.

Le Red Bull Honda de Takumi Takahashi, Ryuichi Kiyonari et Stefan Bradl prend la troisième place devant Musashi RT Harc-Pro Honda et Yoshimura Suzuki Motul Racing. Le F.C.C. TSR Honda France, champion du monde en titre, est 6e et poursuit son effort pour marquer le nombre de points maximum afin de refaire son retard au championnat de monde FIM EWC 2018-2019. Des points bonus (5 points à 1 point) sont en effet distribués aux cinq premières équipes sur la grille de départ.

Cette grille de départ sera connue samedi après le Top10 Trial, Superpole réservée aux dix premières équipes à l’issue des qualifications.

Sur la grille provisoire après la première séance chronométrée, le YART Yamaha décroche la 7e place avec, entre autres, une belle performance de Niccolò Canepa en 2’06.672 aux côtés de Broc Parkes et de Marvin Fritz.

En 13e position, le VRD Igol Pierret Expériences est à nouveau le meilleur team débutant à Suzuka. Florian Alt, Florian Marino et Xavier Simeon devancent deux autres équipes FIM EWC en lice pour le titre mondial 2018-2019. Le Suzuki Endurance Racing Team et le Team SRC Kawasaki France pointent respectivement en 15e et 16e position. Le Honda Endurance Racing est 22e.

La seconde séance qualificative se dispute dès cet après-midi à Suzuka.

Suzuka 8 Hours 2019 - Resultats de la 1ere séance qualificative

