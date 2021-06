Les équipes viennent de boucler leur dernier galop d’essai avant le départ des 24 Heures Motos qui sera donné au Mans aujourd’hui samedi à 12 h heure locale. Le YART – Yamaha Official EWC Team, qui partira en pole position, vient de signer le meilleur temps lors du warm-up.

On retrouve en tête les favoris à la victoire sur ce premier rendez-vous FIM EWC 2021. Derrière l’équipe Yamaha officielle, les deux plus proches adversaires confirment comme en qualifications. YART – Yamaha Official EWC Team, BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul se tiennent dans la même seconde au tour.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar, 4e de ce warm-up, se prépare à cravacher pour suivre le rythme imprimé par les leaders. Gilles Stafler avoue manquer d’essais pour être dans le rythme dès les qualifications mais l’équipe saura puiser dans ses ressources en course.

Les deux autres formations officielles, F.C.C. TSR Honda France et ERC Endurance-Ducati sont dans le Top10 de ce warm-up comme les meilleurs challengers privés, Wójcik Racing Team, VRD Igol Experiences, Moto Ain et 3ART Best of Bike. Tati Team Beringer Racing, 4e sur la grille de départ et 12e du warm-up, a visiblement utilisé cette dernière séance pour peaufiner ses réglages de course.

Les candidats à la victoire Superstock sont tous dans le Top20, Team 33 Louit April Moto, BMRT 3D Maxxess Nevers, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, National Motos et OG Motorsport By Sarazin.

Vous pourrez suivre la procédure de départ dès 11h grâce au Live Facebook FIM EWC et sur Eurosport 2 dès 11 h 45.

