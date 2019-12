YART Yamaha remporte la toute première édition des 8 Hours of Sepang

Le YART Yamaha s’impose devant Honda Asia Dream Racing with Showa et BMW Motorrad World Endurance Team en Malaisie pour la première édition des 8 Hours of Sepang, une course très éprouvante en raison de conditions météo très difficiles.

Après un départ retardé et une suspension de course en raison de fortes averses, la première édition des 8 Hours of Sepang a tenu ses promesses de grande et nouvelle épreuve au Championnat du Monde FIM EWC. Les duels en tête, les changements de leader, les coups de théâtre et les chutes ont animé cette course intense sur le circuit malaisien.

Malgré une alerte électronique en début de course, YART Yamaha s’impose après avoir déjoué tous les pièges avec Niccolò Canepa, seul pilote de la Yamaha #7 durant toute la course. Cette stratégie, permettant d’avoir au guidon un pilote rapide et habitué aux conditions délicates de piste, a porté ses fruits. Broc Parkes et Karel Hanika sont pourtant associés à cette victoire. « Nous avons gagné tous ensemble » a affirmé Niccolò Canepa lors de la conférence de presse d’après course.

YART Yamaha devance le Honda Asia Dream Racing with Showa qui boucle une course solide dans le peloton de tête avec le Malaisien Zaqhwan Zaidi, le Thaïlandais Somkiat Chantra et l’Indonésien Andi Farid Izdihar. L’équipage cosmopolite de ce team japonais s’était déjà fait remarquer en Top10 Trial en arrachant la 2e place sur la grille de départ.

BMW Motorrad World Endurance Team décroche son deuxième podium des 8 Hours of Sepang après celui du Bol d’Or avec Ilya Mykhalchyk et Markus Reiterberger. Kenny Foray, blessé lors des essais, n’a pas pris part à la course. L’équipe officielle belge BMW prend ainsi la 2e place au classement provisoire du Championnat du Monde FIM EWC avec 15 points de retard sur le Suzuki Endurance Racing Team qui reste en tête après sa victoire au Bol d’Or.

Le vainqueur Superstock au pied du podium

Dans cette course à rebondissements, Moto Ain a tracé sa route jusqu’au pied du podium pour s’imposer à nouveau en Superstock. Le team français sur Yamaha consolide sa place en tête de la Coupe du Monde d’Endurance avec Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Hugo Clère et termine la course devant le Suzuki Endurance Racing Team et Webike SRC Kawasaki France, en difficulté dans ces conditions de piste difficiles.

En catégorie Superstock, Moto Ain devance les Allemands du GERT56 by GS Yuasa (BMW). 14e à l’arrivée, Lucy Glöckner, Stefan Kerschbaumer et Pepijn Bijsterbosch ont su résister jusqu’au bout à la remontée de l’équipe japonaise du Tone RT Syncedge 4413 BMW. Retardés par une chute en début de course, Tomoya Hoshino, Kokoro Atsumi et Takeshi Ishizuka bouclent leur première course hors Japon sur le podium.

Une épreuve éprouvante pour les favoris

Yamaha Sepang Racing, dominateur en qualifications et en début de course, et son principal concurrent, le F.C.C. TSR Honda France, ont perdu le contact avec la tête de la course lors de leur duel pour la place de leader. Un accrochage entre Mike di Meglio (F.C.C. TSR Honda France) et Michael van der Mark (Yamaha Sepang Racing) a envoyé les deux machines au tapis. Après un passage par son box, Michael van der Mark est reparti au-delà de la 40e place. A renfort de meilleurs tours en course (2’17.817 pour Franco Morbidelli), Yamaha Sepang Racing termine 7e devant le BMW Sepang Racing, 3ART Moto Team 95 (Yamaha) et le Team ERC Endurance qui fait entrer sa Ducati Panigale dans le Top 10.

F.C.C. TSR Honda France, revenu au commandement après l’accrochage, a perdu ses chances de victoire sur une chute de Mike di Meglio à une heure de l’arrivée.

D’autres équipes ont vécu une course éprouvante. Suzuki JEG Kagayama, bien placé dans le trio de tête, a perdu beaucoup de terrain sur problème mécanique. C’est aussi la mécanique qui a trahi Tecmas BMW GMC qui avait fait le show en début de course avec Camille Hédelin, très à l’aise sur piste détrempée.

Demain dimanche, le Sepang International Circuit accueillera les courses de la grande finale du FIA WTCR/Oscaro.

Prochain rendez-vous en FIM EWC aux 24 Heures Motos les 18 et 19 avril au Mans.

