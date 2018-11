Brees dépasse Favre continue d'affoler les compteurs

Drew Brees, 39 ans, totalise désormais 509 passes et a délogé le légendaire Brett Favre (508 passes entre 1991 et 2010) de la deuxième place du classement historique. Seul Peyton Manning (539 passes entre 1998 et 2015) a fait mieux que lui dans l'histoire de la NFL.

Brees était devenu le 21 octobre dernier le quatrième quarterback de l'histoire de la NFL à atteindre le seuil des 500 passes. Le quarterback des Saints collectionne les records cette saison: le 8 octobre, il s'était emparé du record NFL pour les gains en yards à la passe détenu jusque là par Peyton Manning.

"Quand on joue aussi longtemps, c'est normal je pense que ce genre de choses arrive", a-t-il réagi après la rencontre. "J'ai simplement la chance d'avoir joué longtemps avec cette équipe et ces coéquipiers", a souligné le vainqueur du Super Bowl 2010. Il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière avec 21 passes de touchdown en neuf matches. Son équipe (8 v-1 d) dispose de la meilleure attaque de NFL avec une moyenne de 36 points par match et fait figure de favorite pour le titre suprême.

La meilleure équipe de NFL reste Kansas City qui a décroché dimanche sa neuvième victoire en dix matches face à Arizona (26-14) grâce à son jeune quarterback Patrick Mahomes (23 ans) qui a fait marquer à son équipe deux touchdown et gagner 249 yards. New England s'est en revanche nettement incliné (34-10) face à Tennessee.

Le quarterback des Patriots Tom Brady a été plaqué à trois reprises et a fini la rencontre avec 21 passes réussies sur 41 tentées pour 254 yards et aucune passe de touchdown. Les "Pats" restent leaders de leur division (AFC Est) avec sept victoires et trois défaites.