NFL - Kansas tête de série numéro un, Philadelphie qualifié in extremis

Kansas a dominé les Oakland Raiders 35 à 3 grâce à leur quarterback Patrick Mahomes, qui a fait progresser son équipe de 281 yards et a distillé trois passes de touchdowns. Mahomes est devenu le deuxième quarterback de l'histoire, après Peyton Manning en 2013, à réussir plus de 5 000 yards en gains et 50 passes de touchdowns en une saison.

Les City Chiefs, qui présentent le meilleur bilan de l'American Football Conference (AFC), sont exemptés du premier tour des play-offs et auront l'avantage du terrain pendant le reste de leur campagne. Les New England Patriots, finalistes du Super Bowl en 2018, ont terminé 2e de l'AFC après leur large succès 38 à 3 contre les New York Jets. Les coéquipiers de Tom Brady ne feront leur entrée en play-offs qu'à partir du deuxième tour.

Les Eagles rescapés

Les Baltimore Ravens, les Houston Texans, les Los Angeles Chargers et les Indianapolis Colts, devront eux passer par un premier tour. Dans la National Football Conference (NFC), les Philadelphia Eagles, vainqueurs du dernier Super Bowl, peuvent encore rêver du doublé après leur victoire écrasante contre Washington 24 à 0.

Ce succès, conjugué à la défaite des Minnesota Vikings contre les Chicago Bears (24-10), permet aux Eagles de valider leur ticket pour les play-offs. Les New Orleans Saints et les Los Angeles Rams ont assuré les deux premières places de la NFC, tandis que Chicago Bears et Eagles d'un côté, Dallas Cowboys et Seattle Seahawks de l'autre s'affronteront au premier tour des plays-offs.

Les play-offs de division auront lieu les 12 et 13 janvier, les finales de conférence le 20 janvier et le Super Bowl le 3 février.