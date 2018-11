NFL - Nouveau record pour Tom Brady : personne n'a gagné autant de terrain que lui à la passe

Et un record de plus pour Tom Brady ! Le quintuple vainqueur du Super Bowl est devenu dimanche le quarterback ayant permis à son équipe de gagner le plus de terrain grâce à ses passes, à l'occasion de la victoire des New England Patriots contre les New York Jets (27-13).

L'Américain totalise désormais 79 416 yards dans cet exercice, soit un peu plus de 72,6 kilomètres, ou encore 662 fois la longueur d'un terrain de football américain. Le record était détenu par son grand rival Peyton Manning, avec 79 279 yards.