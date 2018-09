Première victoire de Cleveland depuis Noël 2016

Enfin ! Ils y ont mis un terme. Les Browns semblaient pourtant devoir continuer leur série noire, menés 14 à 0 devant leur public. Mais leur quarterback Baker Mayfield, entré en deuxième période en remplacement du titulaire Tyrod Taylor, blessé, a été particulièrement efficace avec ses 17 passes réussies sur 23 tentées, pour un gain de 201 yards. Il a également capté le ballon pour une transformation à deux points qui a permis à son équipe d'égaliser à 14-14 en fin de 3e quart-temps.

Mayfield, qui disputait à 23 ans son premier match en NFL, est seulement la cinquième quarterback de l'histoire après John Elway, Andrew Luck, Matthew Stafford et Jeff George à orchestrer un come back de 14 points lors de sa saison de "rookie" (débutant). "Cela peut paraître cliché, mais toute ma carrière s'est déroulée comme ça, j'étais remplaçant et j'ai dû me battre pour en arriver là, j'étais prêt mentalement à relever ce défi", a expliqué Mayfield, choisi par Cleveland en première position de la Draft 2018 en avril. La précédente victoire de Cleveland datait de 635 jours, soit une série de 19 matches sans victoire.

Les Browns avaient bouclé la saison 2017 avec un bilan catastrophique de 16 défaites en 16 matches, devenant la deuxième franchise de l'histoire après les Détroit Lions, en 2008, à perdre tous leurs matches de saison régulière. Ils ont débuté la saison 2018 par un nul contre Pittsburgh (21-21 après prolongation) et une défaite 21 à 18 à La Nouvelle-Orléans. Ce succès très attendu a été salué sur Twitter notamment par la superstar de la NBA LeBron James, qui a offert à Cleveland, la ville principale de sa région natale, son premier titre de champion NBA en 2016. "Félicitations Cleveland", a tweeté "King James" qui a rejoint cet été les Los Angeles Lakers. À propos de Mayfield, il a écrit: "C'est un monstre". Cleveland n'a plus participé aux playoffs depuis 2002.