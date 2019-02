Super Bowl - Jared Goff: "On n'a pas rempli notre mission, c'est notre boulot de marquer des points"

Jared Goff (quarterback des Los Angeles Rams) : "Cette défaite fait mal, parce que notre défense a bien joué, mais nous [la ligne offensive, NDLR], de notre côté, on n'a pas rempli notre mission. C'est notre boulot de marquer des points et on ne l'a pas fait ce soir. C'est la défaite la plus difficile à accepter de ma carrière, cela me 'tue', c'est terrible. J'aurais tellement voulu avoir mieux joué, j'aimerais tellement pouvoir rejouer certaines phases, mais cela ne sert à rien. Quand notre entraîneur dit que c'est de sa faute, je ressens sa détresse, mais on ne serait jamais arrivé en finale sans lui. On n'aurait pas gagné 13 matches de saison régulière (sur 16), il a fait tellement de bonnes choses pour ce club... J'espère qu'il le sait, on le soutient tous".

Sean McVay (entraîneur des Los Angeles Rams) : "C'est dur, j'aime cette équipe, j'aime ces joueurs. Je n'en ai pas assez fait de mon côté pour mettre mon équipe en position de gagner, cela me rend malade. Mais il faut féliciter coach Belichick et les Patriots, ils ont fait du bon boulot, c'est même extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Nos joueurs ont tout donné et tout essayé, mais on n'a pas réussi à ce que cela fonctionne en attaque et cela vient de moi en premier lieu".