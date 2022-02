Jusqu'au bout, ces playoffs se seront joués sur un fil. Lors des deux derniers tours (Divisional round et finales de conférence), cinq des six matches s'étaient décidés sur le tard, avec un écart de trois points. Le sixième avait eu besoin d'une prolongation pour trouver son dénouement. Dimanche soir, à Los Angeles, trois points ont à nouveau séparé les deux équipes lors du Super Bowl, 56e du nom. Dans leur antre du SoFi Stadium, les Rams ont pris in extremis le dessus sur les Cincinnati Bengals (23-20) en inscrivant le touchdown de la victoire sur leur dernier drive.

S'il a conservé l'esprit de cette campagne de playoffs au rayon suspense, le Super Bowl angelino a en revanche un peu déçu au niveau du spectacle. L'affiche, inédite, était prometteuse entre les deux équipes, mais si le match est resté intéressant et tendu jusqu'au bout, il lui a manqué un peu d'âme et de chair pour prétendre rester durablement dans les annales de la NFL. Mais pour les Rams, ceci n'a évidemment aucune importance.

