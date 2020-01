C'est déjà fini pour New England. Le tenant du titre a été battu par les Tennessee Titans dès le 1er tour des play-offs samedi soir (13-20). Ce revers pourrait précéder la fin de l'ère Tom Brady (42 ans) chez les Patriots.

Les Titans n'ont pas volé leur victoire, construite avec un touchdown à la course de Derrick Henry, le jour de ses 26 ans, et scellée comme un symbole par un autre touchdown de l'ancien Patriot Logan Ryan, qui a intercepté une passe de Brady à 9 secondes du terme. Ce dernier n'a jamais réussi à guider les "Pats" lors d'une seconde période où la défense adverse, entraînée par Mike Vrabel, qui fut trois fois titré en tant que joueur avec... New England, a presque toujours parfaitement lu ses choix.

En demi-finale de la conférence américaine, Tennessee aura la rude tâche d'affronter les Baltimore Ravens, meilleure équipe de la saison régulière et exemptée à ce titre de premier tour. Houston aura aussi fort à faire face aux Kansas City Chiefs, également exemptés pour avoir fini avec le deuxième meilleur bilan.

Quid de l'avenir de Brady ?

La grande question qui se pose à présent est de savoir quelle décision va prendre Brady pour la suite de sa carrière. Agent libre à l'issue de cette saison, le sextuple vainqueur du Super Bowl peut choisir de poursuivre avec New England, mais aussi de changer de club ou alors de prendre sa retraite.

"S'il te plaît Tommy, reste !"Getty Images

A Houston, l'émotion était très forte aussi, mais plus joyeuse après la qualification des Texans, pourtant menés 16-0, avant de renverser la situation et battre Buffalo. Au bout du suspense, dans un match longtemps promis aux Bills, Houston a pu compter sur la botte de Ka'imi Fairbairn pour transformer une ultime tentative au pied durant la prolongation.

Auparavant, l'homme fort avait été le quarterback Deshaun Watson, qui a inscrit un touchdown à la course et a lancé une passe décisive pour un autre touchdown de Carlos Hyde, remontant ainsi le déficit de seize points qu'ils accusaient encore au début du troisième quart-temps.

"C'est pour vivre ces moments, ces émotions, qu'on se bat pour revenir, avec tous ces gars dans l'équipe. Tout ce dont a besoin cette équipe c'est une petite étincelle, c'est tout ce dont elle a besoin quand son quarterback s'appelle Deshaun Watson", a réagi le défenseur des Texans J.J Watt. Dimanche, deux autres matches du premier tour seront au programme : New Orleans affronte Minnesota et Philadelphie joue contre Seattle.