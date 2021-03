Le quarterback vétéran Ben Roethlisberger, 39 ans, deux fois vainqueur du Super Bowl avec Pittsburgh, a prolongé pour une année supplémentaire avec les Steelers dont il mènera l'attaque lors de la saison 2021 devant débuter en septembre, a annoncé la franchise jeudi. "Nous savons que Ben peut encore jouer à un haut niveau et faire de grandes choses pour cette équipe, a déclaré le directeur général des Steelers, Kevin Colbert. Notre objectif reste le même : bâtir une équipe compétitive qui vise le titre. Nous sommes heureux que Ben soit l'un de nos leaders pour y parvenir."

Les Steelers n'ont pas divulgué les détails des émoluments de "Big Ben", mais selon ESPN il a accepté de réduire son salaire de 14 à 9 millions de dollars, permettant au club de bénéficier d'une conséquente baisse de la charge salariale de l'équipe. "C'est mon plus grand honneur d'être un Steeler et de tout donner pour ce club, a commenté Roethlisberger dans un communiqué. Je suis reconnaissant d'être où j'en suis à ce stade de ma carrière et plus qu'heureux d'avoir revu les termes de mon contrat, de manière à conserver les autres joueurs si essentiels à notre succès."

"Joe Montana, c’est Tom Brady avant Tom Brady"

NFL Pas de doute pour Montana : Brady est le meilleur quarterback de tous les temps IL Y A UNE HEURE

Alors que beaucoup le voyaient prendre sa retraite, Roethlisberger a tenu à rappeler à quel point il "aime ce sport et la compétition". "Je crois en cette équipe et en ma capacité à être à la hauteur des attentes. Tout commence par une bonne préparation et je suis prêt à la démarrer." Avec lui, Pittsburgh a remporté le Super Bowl lors des saisons 2005 et 2008, avant de perdre lors de la finale 2010, contre les Green Bay Packers.

NFL L'ancien Buccaneer Vincent Jackson est décédé 16/02/2021 À 07:27