La NFL a annoncé avoir inscrit Maia Chaka dans sa liste d'arbitres, faisant d'elle la première femme noire devant officier lors des matches du championnat, à partir de la saison prochaine. "Les années de travail acharné, de dévouement et de persévérance de Maia - notamment dans le cadre du programme de développement des arbitres de la NFL - lui ont valu d'obtenir un poste d'officiel", a déclaré Troy Vincent, vice-président de l'instance.

C'est un accomplissement pour toutes les femmes, ma communauté et ma culture

"Maia est une pionnière en tant que première femme noire arbitre et nous inspire à normaliser la présence des femmes sur les terrains de football, a-t-il ajouté". "Je suis honorée d'avoir été sélectionnée comme arbitre de la NFL, a pour sa part déclaré Maia Chaka. Mais ce moment est plus important qu'un accomplissement personnel. C'est un accomplissement pour toutes les femmes, ma communauté et ma culture."

NFL 39 ans et toujours dans le coup : Roethlisberger rempile avec les Steelers IL Y A UN JOUR

Jusqu'à présent, elle a arbitré des matches du championnat universitaire, ainsi que des rencontres amicales de présaison NFL. Maia Chaka, professeure d'éducation physique à Virginia Beach, en Virginie, a obtenu un diplôme d'éducation de l'État de Norfolk en 2006. La première femme ayant arbitré un match de la NFL a été Sarah Thomas, qui en 2015 est devenue le mois dernier la première à officier dans un match du Super Bowl.

NFL Pas de doute pour Montana : Brady est le meilleur quarterback de tous les temps IL Y A UN JOUR