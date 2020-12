Alvin Kamara vient d'égaler un record vieux de de 91 ans. Le joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Alvin Kamara a réussi six touchdowns à la course réussis lors de la victoire de son équipe contre Minnesota (52-33), vendredi en saison régulière. Avant lui, seul Ernie Nevers, ancienne gloire des Cardinals quand ils évoluaient à Chicago, avait réussi pareille performance. Et cela remontait à... 1929 contre l'autre équipe de la ville, les Bears !