Belichick, qui a remporté six fois le Super Bowl avec les Pats, a dit se sentir " flatté " d'être ainsi considéré pour la plus haute distinction civile aux Etats-Unis, mais " après les événements tragiques de la semaine dernière, j'ai décidé de ne pas donner suite " à cette cérémonie.

Parmi eux, le sénateur Edward J. Markey et le représentant Jim McGovern, tous deux députés démocrates du Massachusetts, Etat où sont basés les Patriots. "Bill Belichick devrait faire ce qu'il faut et dire 'Non merci'", a déclaré ce dernier au journal The Hill.