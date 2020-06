NFL - Malgré l'avertissement du syndicat des joueurs sur les rassemblements collectifs, Tom Brady s'est entraîné avec plusieurs coéquipiers des Tampa Bay Buccaneers et a créé la polémique aux Etats-Unis. En effet, deux joueurs de l'équipe ont récemment été testés positifs au coronavirus.

Tom Brady et une douzaine de ses coéquipiers des Tampa Bay Buccaneers ont effectué mardi une séance d'entraînement collective, contrevenant aux consignes du syndicat des joueurs, alors que deux autres joueurs de l'équipe ont été testés positifs au coronavirus. Le quarterback, vainqueur de six Super Bowls avec les New England Patriots, qu'il a quittés en mars pour rejoindre les "Bucs", a effectué une séance matinale de deux heures avec ses nouveaux coéquipiers sur le terrain d'un établissement scolaire, a rapporté le Tampa Bay Times.

Aux côtés de Brady, qui aura 43 ans le 3 août, se trouvait notamment son ancien coéquipier aux Patriots et autre recrue majeure, le receveur Rob Gronkowski. Une initiative qui va à l'encontre de la recommandation formulée le week-end passé par le Dr Thom Mayer, directeur médical de la NFLPA, le syndicat des joueurs. Ce dernier a enjoint toutes les équipes à cesser de s'entraîner ensemble, dans un cadre privé, jusqu'au début des camps d'entraînement par équipes prévus à cet effet, prévus pour la fin juillet.

Cette consigne résulte de plusieurs tests positifs au Covid-19 enregistrés ces derniers jours parmi les joueurs de la NFL, dont deux des Buccaneers et un entraîneur adjoint. En outre, une spectaculaire recrudescence des cas se produit depuis plus d'une semaine en Floride, Etat de résidence des Buccaneers, où la NBA et la MLS vont tenter de reprendre leur compétition, à huis clos, le mois prochain à Orlando.

