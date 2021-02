Vincent Jackson, ancien receveur des Chargers de San Diego et des Buccaneers de Tampa Bay, a été retrouvé mort dans un hôtel en Floride. Selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Hillsborough, l'homme de 38 ans, qui ne portait aucune trace de violence, a été découvert dans une chambre d'hôtel à Brandon, à l'est de Tampa, lundi matin, par une femme de ménage. Le bureau du médecin légiste local en charge de l'autopsie n'a pas encore indiqué la cause du décès.