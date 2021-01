En deux drives, les Saints ont plié le match, sur deux touchdowns de Latavius Murray consécutif à une passe de Brees, puis sur une course d'Alvin Kamara, de retour de la "Covid-list". Beaucoup trop unidimensionnels et finalement battus 21-9, les Bears, qui avaient arraché leur place en playoffs avec un bilan de huit victoires et huit défaites, ont eu la confirmation qu'ils n'étaient pas tout à fait au niveau pour contrarier sur la distance une des top teams de la NFC.

La NFL, elle, salive déjà en pensant au week-end prochain : La Nouvelle-Orléans recevra Tampa Bay, pour un duel entre les deux légendes, Drew Brees et Tom Brady. A eux deux, ils ont 85 ans. Mais les deux futurs "hall of famers" ont plus que de beaux restes. Ils ont les moyens d'emmener leur équipe très loin dans ces playoffs. Ce choc au vaudra le détour. Saints et Bucs se sont affrontés deux fois en saison régulière, pour deux victoires des Louisianais, dont une mémorable raclée en Floride (38-3). Brady n'aura sans doute pas oublié.