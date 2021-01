Football US

Tom Brady a réussi son premier pari avec les Tampa Bay Buccaneers, de retour en playoffs

NFL - Sa décision avait provoqué une onde de choc dans la ligue : en mars dernier, Tom Brady quittait les New England Patriots après 20 saisons de bons et glorieux services. Direction Tampa pour le Comeback Kid, avec une mission : guider jusqu'en playoffs des Buccaneers qui restaient sur douze exercices sans y participer. Mission accomplie, et avec la manière. Reste à y briller à partir de samedi.

