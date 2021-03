La prochaine décennie pourrait atteindre des records. En effet, la NFL a conclu un gigantesque contrat de diffusion télévisée d'une durée de 11 saisons avec plusieurs chaînes et la plateforme Amazon, qui s'est assurée pour la première fois une exclusivité, selon un communiqué. Selon les estimations de plusieurs médias américains, la valeur globale de ce nouvel accord, qui prendra effet en 2023 jusqu'en 2033, dépasserait 100 milliards de dollars (environ 83 milliards d'euros), un record dans l'histoire des droits du sport à la télévision.

La NFL s'est engagée simultanément avec ESPN et ABC (groupe Disney), CBS (ViacomCBS), Fox (Fox Corporation), NBC (NBCUniversal) et Amazon, qui vont chacun se répartir les matches de ce championnat au calendrier resserré, qui ne compte que 16 rencontres de saison régulière. C'est un message très fort envoyé au monde des médias et à l'industrie du sport, alors que certains affirmaient depuis plusieurs années que le montant actuel des droits sportifs était surévalué.

La somme évoquée par les médias américains correspond environ au double de ce que rapporte actuellement à la NFL la diffusion de ses rencontres, dans le cadre d'engagements pris jusqu'en 2022 inclus. Amazon, qui avait remporté pour la première fois des droits NFL en 2017, conserve la case du jeudi mais s'est assurée, cette fois, l'exclusivité en ligne de ce match, une première pour un service vidéo à la demande.

La diffusion en ligne à l'honneur

De manière générale, la ligue nord-américaine, réputée pour sa frilosité, a choisi de pousser les feux dans le numérique en dédiant une large part de l'accord à la diffusion en ligne. Outre Amazon, la NFL s'est ainsi entendue avec ses grands partenaires pour que ses matches soient diffusés en direct sur leurs plateformes en ligne, à savoir Paramount+ pour CBS, ESPN+ pour ESPN, Peacock pour NBC et Tubi pour Fox.

"Nous sommes fiers d'étendre nos partenariats avec les groupes de médias les plus innovants du marché", a déclaré le patron opérationnel de la NFL, Roger Goodell, cité dans le communiqué. Avec la nouvelle convention collective récemment signée entre la ligue et le syndicat des joueurs, "ces accords de distribution vont ouvrir, pour la ligue, une ère de stabilité sans précédent", a-t-il conclu.

