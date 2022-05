On le sait depuis le 13 mars dernier : non, Tom Brady n'en a pas encore tout à fait terminé avec la NFL. 40 jours après avoir annoncé sa retraite, le joueur de 44 ans est revenu sur ses pas et a révélé qu'il reprenait du service avec se franchise des Tampa Bay Buccaneers. Pour combien de temps encore ? Mystère. Ce qui n'est plus un secret pour personne, en revanche, c'est que le célèbre quarterback entamera ensuite une carrière de consultant TV.

Comme annoncé en début de semaine, que le septuple vainqueur du Super Bowl est ainsi tombé d'accord avec Fox Sports. Une fois qu'il aura définitivement remisé son casque et ses protections au placard, le Californien s'installera donc en tribune de presse et commentera les rencontres de football américain micro en main.

L'homme le mieux payé de la TV américaine

Une activité qui devrait s'avérer particulièrement lucrative. D'après le Wall Street Journal et le New York Post - qui appartiennent, comme Fox Sports, au groupe News Corporation -, Brady touchera pas moins de 375 millions de dollars (soit environ 358,77 millions d'euros) sur dix ans, ce qui ferait de lui l'homme le mieux payé de la télévision américaine. "Ce qui a été rapporté n'est pas une description précise de l'accord", a toutefois dénoncé Brian Nick, porte-parole de Fox, sans pour autant démentir formellement les chiffres avancés.

Tom Brady Crédit: Getty Images

