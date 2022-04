Colin Kaepernick, qui n'a plus joué en NFL depuis fin 2016 et son fameux genou à terre pour protester contre les violences policières faites aux Noirs, a réaffirmé son souhait de poursuivre sa carrière, quitte à accepter un rôle de quarterback remplaçant. "Je dois trouver mon chemin pour revenir. Donc, si je dois être pris en tant que remplaçant, ça m'ira bien", a déclaré l'ancienne star des 49ers de San Francisco dans une interview diffusée sur le podcast "I Am Athlete".

Ad

"Mais je ne vais pas m'en contenter. Et quand je prouverai que je suis un titulaire, je veux pouvoir entrer sur le terrain en tant que tel. J'ai juste besoin d'une opportunité", a-t-il poursuivi. À son corps défendant, car il s'est toujours maintenu en forme physiquement et n'a jamais pris sa retraite, Kaepernick, 34 ans, n'a plus lancé un seul ballon sur les terrains depuis la fin de son contrat avec San Francisco, qu'il avait conduit au Super Bowl en 2013, finalement perdu.

NFL Les Washington Commanders accusés de malversations financières 13/04/2022 À 06:19

Au cours de sa dernière saison, à l'automne 2016, il s'était plusieurs fois agenouillé pendant l'hymne national pour protester contre l'injustice raciale. D'autres sportifs américains ont suivi ce mouvement tout au long de l'année suivante, provoquant l'ire de Donald Trump, insultes en prime. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis, avait ravivé la colère de millions de manifestants et le mouvement "Black Lives Matter", dans tout le pays. L'agenouillement de Kaepernick avait alors été réhabilité.

Qu'on me laisse revenir

Selon lui, s'il y avait une réticence des clubs à l'engager en raison de ses protestations, cela ne devrait plus être le cas dans la NFL d'aujourd'hui. "Il y a des 'Fin au racisme' peints dans les zones d'en-but, des 'Black Lives Matter' écrits sur les casques. Tout ce que j'ai dit devrait être en accord avec ce que la ligue défend", a-t-il argué.

"On parle d'un business de 16 milliards de dollars. Quand j'ai posé un genou à terre pour la première fois, mon maillot est devenu numéro 1 des ventes. Quand j'ai passé l'accord avec Nike, leur valeur a augmenté de six milliards de dollars. Six milliards!", a-t-il avancé. "Donc si on parle de l'aspect commercial, cela montre que c'est rentable. Si on parle de l'aspect sportif, qu'on me laisse revenir. La NFL est censée fonctionner à la méritocratie. On pourra me juger sur pièce. Si je ne suis pas assez bon, on me vire", a-t-il ajouté.

Kaepernick a récemment effectué une séance de lancers et d'autres exercices devant plusieurs recruteurs. En presque quatre ans, il n'a reçu qu'une proposition émanant des Seattle Seahawks en 2017. "Aucune autre équipe ne m'a fait venir pour un entraînement. A l'issue de cette réunion, l'entraîneur Pete Carroll a dit: 'Hé mais nous avons là un titulaire'. Puis les choses ont évolué. Or je note qu'ils n'ont pas de titulaire en ce moment", a-t-il conclu.

NFL Le quarterback des Steelers Dwayne Haskins est mort, heurté par une voiture 09/04/2022 À 18:07