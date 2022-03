François Pérain, le procureur de la République de Nancy, a requis trois ans de prison ferme (sans mandat de dépôt) contre Tony Vairelles et son frère aîné Fabrice. L'ancien attaquant international français est visé dans une affaire de fusillade, à la sortie de la discothèque "Les 4 as" à Essay-lès-Nancy dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011, qui avait blessé trois videurs par balle. En revanche, le parquet de Nancy a requis six mois pour Giovan et Jimmy, les deux frères de l'ex-chouchou du Stade Bollaert.

Les Vairelles avaient rendez-vous avec la vérité, ils l'ont raté. Ils sont tellement enfermés dans leur mensonge qu'ils ne peuvent plus en sortir. Ce que disent les videurs n'est pas de la fantaisie", a indiqué le procureur de la République de Nancy à ", a indiqué le procureur de la République de Nancy à L'Equipe ce jeudi. Plus tard dans l'après-midi, les plaidoiries des avocats sont notamment progammées. Fabrice, Jimmy, Giovan et Tony Vairelles doivent répondre jusqu'à vendredi de "violences en réunion, avec préméditation et avec arme". La peine maximale serait de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

