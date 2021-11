Il y a des avancées sur l'enquête concernant l'agression de Kheira Hamraoui. Et l'apparition d'une nouvelle piste menant à la thèse d'un règlement de compte d'ordre privé. Selon L'Equipe et RMC, qui citent des sources judiciaires, l'un des agresseurs de la joueuse du PSG aurait évoqué "un homme marié" avant de lui faire subir des violences à coups de barre de fer. Une vengeance pourrait ainsi être à l'origine de cette agression, alors que la thèse d'une une rivalité sportive avec sa coéquipière Aminata Diallo était initialement avancée

"Après les faits, Aminata (Diallo) m'a dit qu'elle avait entendu les mots 'homme marié, je me souviens aussi de ce mot au moment de l'agression", aurait déclaré Hamraoui à la police selon L'Equipe. Des propos confirmés par RMC. "Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés ?", aurait dit l'un des agresseurs à sa victime dans la nuit du 4 au 5 novembre selon le média.

Aminata Diallo avec le numéro 20, et Kheira Hamraoui (avec le numéro 14) avec le PSG Crédit: Getty Images

Diallo "profondément heurtée"

L'Equipe précise que d'autres Parisiennes (Marie-Antoinette Katoto, Grâce Geyoro, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo) auraient reçu des coups de fil anonymes d'un homme se présentant comme un "ex" d'Hamraoui durant son passage au FC Barcelone et disant que la joueuse de 31 ans "aurait brisé sa vie et qu'il allait se venger en en faisant autant." Hamraoui s'est défendue auprès des enquêteurs d'avoir entretenu des relations avec des hommes mariés, d'après le quotidien sportif. La thèse du règlement de compte privé serait ainsi privilégiée à ce stade de l'enquête.

Elle a appris avec stupéfaction qu'elle était soupçonnée d'être liée à l'agression dont elle et sa coéquipière Kheira Hamraoui ont été victimes le 4 novembre dernier. Elle conteste formellement ces accusations", a indiqué vendredi son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP, avant d'ajouter auprès de l'agence que Diallo "était profondément heurtée par l'emballement médiatique autour de cette affaire". Ce qui pourrait mettre un terme à l'hypothèse d'une rivalité sportive avec Diallo à l'origine de cette agression. La milieu du PSG, placée en garde à vue jeudi, a été libérée vendredi sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. ", a indiqué vendredi son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP, avant d'ajouter auprès de l'agence que Diallo "".

