L'entraîneur Alex Dupont est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 66 ans. Selon La Voix du Nord, il s'est éteint d'une crise cardiaque. Dupont avait notamment mené Gueugnon à une victoire retentissante en Coupe de la Ligue en 2000 face au PSG, Sedan en Coupe de l'UEFA, ou encore Brest à plusieurs reprises.

Le football français est en deuil. Alex Dupont s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 66 ans. Il est décédé d'un arrêt cardiaque à son domicile à La Turbie, dans les Alpes-Maritimes, selon les informations de la Voix du Nord. Alex Dupont était un entraîneur respecté qui avait fait ses gammes dans les années 80 à Dunkerque, son lieu de naissance, où il avait auparavant évolué comme joueur (1972-1975 puis 1979-1983).

Play Icon

Football Finale - Garcia : "Une bonne base de travail avant de se rendre à Turin" IL Y A UNE HEURE

Il s'était surtout signalé en 2000 avec Gueugnon, alors en deuxième division, avec une victoire de prestige sur le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue (2-0).

L'année suivante, Dupont avait signé une nouvelle saison remarquable sur le banc de Sedan en guidant les Sangliers jusqu'à une qualification pour la Coupe de l'UEFA. Dupont a aussi travaillé en tant que sélectionneur de l'équipe olympique du Qatar et de l'équipe Espoirs des Emirats arabes unis, ainsi qu'en tant qu'entraîneur à Laval (2004), puis Amiens (2004-2006). Il avait également fait deux passages à Brest entre 2009 et 2012, avec à la clé une montée en Ligue 1 en 2011, puis entre 2013 et 2016.

Play Icon

Football Finale - Garcia : "On n'a pas à rougir" IL Y A UNE HEURE

Play Icon