Anonymes en L1, salués ailleurs : quand la France s’est "plantée" avec Medhi Benatia

LIGUE 1 - Ils sont passés par le championnat de France, mais n'ont pas laissé un souvenir impérissable aux amateurs du football tricolore. Pourtant, ces déceptions ont ensuite explosé pour réaliser de grandes carrières. Quatrième volet de notre série avec Medhi Benatia, qui, avant de devenir une référence à son poste, a beaucoup bourlingué dans l’Hexagone. Sans jamais connaître la Ligue 1

Dès ses premiers pas sur les terrains, le destin de Medhi Benatia semble tout tracé. Très vite remarqué et étiqueté comme une promesse au poste de défenseur central, le natif de Courcouronnes a pourtant dû batailler avant d’atteindre le haut niveau.

Renvoyé de l’INF Clairefontaine au bout de deux ans, passé brièvement par Guingamp, Medhi Benatia pose finalement ses valises à Marseille pour parfaire sa formation et ce, malgré l’intérêt de grosses écuries européennes comme Manchester United ou Chelsea, club où il fera un essai en 2005, sur les recommandations de Didier Drogba.

Marseille ; je t'aime, moi non plus

"On s’est peut-être plantés sur Medhi. C’est vrai qu’on n’a pas vraiment cru en un projet avec lui". Interrogé par l’Equipe en mars 2011, José Anigo va droit au but pour évoquer l’échec de la gestion du cas Benatia. Mis au ban de l’équipe première pendant ses années marseillaises, Medhi Benatia est le symbole de ces rendez-vous manqués entre l’OM et ses jeunes pousses.

Intégré aux entraînements de l’équipe professionnelle, pilier des équipes de jeunes et de la réserve lors de la saison 2005-2006, Medhi Benatia impressionne. Sans pour autant connaître quelques minutes avec l’équipe première. Un échec que l’international marocain attribue principalement à José Anigo. Invité du Vestiaire sur RMC Sport le 16 décembre dernier, le défenseur était revenu sur l’origine de la rancœur avec notamment le fameux match des Minots au Parc de mars 2006 auquel il n’avait pas participé. "En toute modestie, s’il y en a un qui devait y aller, c’était moi le premier. Mais à l’arrivée, ils ont envoyé des mecs qui ne jouaient même pas en moins de 18 ans. Et moi, ils m’ont laissé sur le carreau, j’étais le seul à ne pas faire le voyage".

Reculer pour mieux sauter

En 2006, Medhi Benatia est prêté à Tours, en Ligue 2 pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. Malgré son jeune âge, le Lion de l’Atlas montre tout l’étendue de son potentiel dans une saison désastreuse pour le club tourangeau (ndlr le club finit dernier de L2 et est relégué en National à l’issue de la saison). "C’est un garçon qui était plutôt mature pour son âge et sûr de ce qu’il souhaitait faire", se souvient Michel Rodriguez, son ancien coéquipier à Tours lors de la saison 2006-2007. "Il n’avait pas peur de bien relancer sous pression. Il avait des qualités techniques et athlétiques très intéressantes. On a vécu une saison compliquée, mais il a montré du caractère. Après, comme on dit dans le jargon, il n’était pas ‘rempli’ au niveau athlétique dans le sens où il n’était pas encore prêt à répéter les efforts lors d’un match de haut niveau, ce qui était normal à son âge", précise l’ancien défenseur central, aujourd’hui éducateur des U19 du SM Caen.

Alors que l’OM ne lui garantit toujours pas de temps de jeu, Medhi Benatia préfère repartir en prêt, à Lorient. "Il vient pour apprendre. La hiérarchie était déjà installée avec Micka (Ciani) et Sylvain (Marchal) en titulaires et après, il y avait Medhi et moi", raconte Benjamin Genton, son ancien coéquipier, aujourd’hui entraîneur des U17 des Merlus. "J’ai rarement vu un mec aussi déterminé. Il le disait, mais humblement : ‘un jour, je vais jouer au haut niveau, je ne vais jamais lâcher’. Très vite, on s’est rendu compte qu’on était tombé sur un garçon qui avait faim, qui débordait d’envie. Ça l’a suivi tout au long de sa carrière. Il avait une grande confiance en lui, mais sans être arrogant ou prétentieux. On pouvait déjà percevoir un côté leader chez lui malgré son jeune âge. C’était un très bon mec", ajoute l’ancien défenseur lorientais.

J’ai rarement vu un mec aussi déterminé que lui. Il le disait, mais humblement ‘un jour, je vais jouer au haut niveau, je ne vais jamais lâcher’.

S’il joue très peu, notamment en raison d’une blessure au genou, Medhi Benatia apprend énormément au cours de saison en Bretagne. "Je pense qu'il a appris avec Gourcuff notamment la défense en zone, le fait de jouer assez haut, de gérer la profondeur tout en gardant l’envie de jouer au ballon et d'être disponible. Il a gagné en qualité de passe et en assurance. L'équipe était en place, mais il y avait une atmosphère qui lui permettait d’apprendre tous les jours", témoigne Fabrice Abriel, milieu de terrain du FCL de 2006 à 2009.

"Après, c'est un joueur qui a besoin de jouer pour analyser son jeu et progresser. Il n’a fait qu’un match (ndlr en Coupe de la Ligue contre le PSG) et même s’il a été bon malgré la défaite, il avait ce problème d'automatisme du fait qu'il ne jouait pas beaucoup", poursuit l’ancien marseillais.

Medhi Benatia suivi par Pauleta, en 16e de finale de Coupe de la Ligue, octobre 2007. Crédits Other Agency

Medhi Benatia veut jouer pour grandir. Et pour se faire, il préfère retourner à ses premiers amours, en Ligue 2, à Clermont. En deux saisons et 60 matches joués, le Marocain rayonne et s’impose comme un pilier du club auvergnat. "Clermont est un club qui s’occupe de tous ses joueurs et qui est un bon club formateur pour son équipe première. De mon point de vue, ça l’a aidé", explique Michel Rodriguez.

Même son de cloche pour Benjamin Genton. "Faire deux saisons pleines à Clermont en Ligue 2, ça l’a forgé. Ça lui a montré qu’il fallait aller au combat. Il est parti en Italie en ayant appris sur le plan tactique à Lorient et en ayant beaucoup joué à Clermont avec Didier Ollé-Nicolle et Michel Der Zakarian. Quand il est allé en Italie, il était prêt. De là à s’imaginer ce qu’il allait faire…"

Udinese, le pari de l’explosion

Habitué des coups à moindre coût, Udinese flaire la bonne affaire. Inconnu à son arrivée en Italie, Medhi Benatia se fait rapidement un nom. Lancé dans le grand bain face à l’Inter à San Siro en septembre 2010, l’ancien Clermontois réalise un match plein et est salué par toute la presse transalpine. Une performance qui va lui permettre de s’installer dans le onze de Francesco Guidolin pour ne plus en sortir. Pour Fabrice Abriel, la Serie A était le championnat idéal pour Medhi Benatia. "Il aime la tactique. Le championnat italien lui va bien car les défenses sont assez basses. Généralement, ce sont des matches très tactiques avec très peu de profondeur dans le dos donc il faut avoir une lecture très précise. C’était idéal pour lui."

Mehdi Benatia avec Antonio Di Natale, avril 2013 Crédits Getty Images

L’Europe lui fait la cour, mais l’ancien Clermontois persiste et signe dans le Frioul. Udinese accroche les barrages de la C1 deux années de suite, mais ne parvient pas à atteindre les poules. En trois saisons à Udine, Medhi Benatia devient l’une des attractions de la Serie A et une référence à son poste.

La suite, tout le monde la connait. A la Roma, Medhi Benatia s’impose comme un joueur clef du collectif giallorosso, auteur d’une belle saison 2013-2014. Nommé troisième capitaine derrière les légendes Totti et De Rossi, l’international marocain s’affirme plus que jamais comme un leader, sur et en dehors du pré. Il est nommé meilleur défenseur de Serie A à l’issue de la saison, un titre qu’il a partagé avec Andrea Barzagli, son futur coéquipier à la Vieille Dame. Après la Louve, le Bayern de Guardiola et la Juventus vont profiter des précieux services du "Captain Benatia", aujourd’hui à Al-Duhail, au Qatar. Pilier de la sélection marocaine dont il a porté le brassard entre 2013 et 2019, il a été l’un des grands artisans du retour au premier plan des Lions de l’Atlas. Avec Benatia, la Ligue des Talents a loupé un sacré leader.

Medhi Benatia, buteur face à Crotone, en Serie A. Crédits Getty Images

