On le connaît buteur, on le connaîtra peut-être Ballon d'Or dans quelques semaines, mais on connaît désormais Lewandowski éditeur de jeux vidéos. La semaine dernière, le natif de Varsovie, déjà buteur à soixante reprises en 2021, a révélé le projet de jeu de son studio de développement RL9.Games. Objectif ? Mettre le costume d'entraîneur voire de manager général avec la gestion de toute la partie sportive et même administrative d'un club.

Et si le "joujou" de l'attaquant bavarois possède de nombreuses similitudes avec le célèbre Football Manager, référence en la matière, le projet se démarque pourtant bien de son concurrent. Le studio a d'ailleurs bien mis l'accent sur l'aspect RPG du jeu et lui a même un air d'arcade. Cartes attribuant certains pouvoirs, incorporation de la vie privée de l'entraîneur et des joueurs, gestion du stade et des infrastructures du club, classe d'entraîneurs ; Lewandowski et ses développeurs n'ont rien voulu laisser au hasard dans leur opus.

A l'instar de Sorare , les joueurs pourraient remporter et s'échanger des cartes pour booster les performances de leurs équipes. The Football Coach a pour grande ambition d'être principalement ouvert au mode multijoueurs. Le studio a néanmoins confirmé qu'un mode solo serait disponible.

A l'heure où eFootball, créée sur les cendres de Pro Evolution Soccer, décoit et subit de virulentes critiques et que le sort de FIFA est toujours incertain pour les prochaines saisons, Lewandowski tente sa chance dans le milieu des simulations de football. Reste à savoir si le projet de l'attaquant aboutira et quand puisqu'aucune date de sortie n'a encore été communiquée.

