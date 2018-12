Ballon d'Or : Modric évoque un "moment unique", Griezmann ne cache pas "une petite déception"

Le (faux) suspense a pris fin lundi soir. Oui, Luka Modric est bien le grand vainqueur du Ballon d'or 2018. Le milieu du terrain du Real Madrid, forcément heureux de cette récompense, a confié vivre un "moment unique" après la cérémonie. "C'est un sentiment unique. Je suis fier, c'est un honneur. C'est difficile à dire avec des mots mais je voulais remercier tous ceux qui m'ont permis d'être ici ce soir (lundi soir)", a-t-il expliqué, visiblement touché.

" C'est incroyable de succéder à Messi et Ronaldo "

Après avoir remercié sa famille, ses amis et tous les membres du Real Madrid, l'international croate est revenu sur son incroyable année 2018. "J'ai fait quelque chose d'extraordinaire cette année. 2018 c'est l'année de tous mes rêves. C'est un immense plaisir et un véritable honneur de faire partie de ce groupe de grands joueurs qui ont gagné ce prix (...) Pendant toute ma carrière j'ai bien compris que le travail, la confiance en soi, permet d'exprimer le talent", a confié Modric.

"C'est incroyable de succéder à ces deux énormes joueurs, Messi et Ronaldo, et à d'autres très grands joueurs. Surtout que d'autres grands joueurs étaient nommés, poursuit-il. Pendant toute ma carrière j'ai bien compris que le travail, la confiance en soi, permet d'exprimer le talent. Le meilleur n'est jamais facile. Tout ça n'a pas été facile. Il a fallu saisir les opportunités".

Griezmann déçu

Annoncé comme potentiel favori, puis finalement 3e et assez largement distancé par Modric, Antoine Griezmann a tenté de garder le sourire tant bien que mal... "Je suis très heureux de mon année 2018. J'ai gagné la Ligue Europa et la Coupe du monde, donc c'est une grande année, mais c'est vrai que c'était une petite déception quand on m'a annoncé le podium", a avoué l'international français, qui n'avait jamais caché son ambition de remporter ce Ballon d'Or.

"Je suis sur le bon chemin, j'ai fait deux podiums. Il faut continuer comme ça. (que faire pour gagner ?) Il faut que je travaille, que je joue bien sur le terrain et après on verra. (c'était l'année ou jamais ?) J'ai encore du foot dans les pieds. Modric, je pense que c'est mérité. Il a gagné la Ligue des champions et il est allé loin en Coupe du monde avec la Croatie", a expliqué "Grizou", qui (re)tentera probablement sa chance la saison prochain.

Mbappé va "travailler"

Vainqueur du Trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, Kylian Mbappé estime quant à lui qu'il lui manque "encore des choses" pour le Ballon d'Or. "J'ai fait tout ce que je pouvais, après il y a eu des moments où je n'ai pas été déterminant. Ce qui est bien, c'est que cela montre ce qu'il me reste aussi à parcourir pour remporter un prix comme celui-ci. Sinon ce serait trop facile d'arriver et de tout gagner d'un coup comme ça (rires)", confie l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé remporte le trophée KopaGetty Images

"Ce qu'il me manque? Être décisif de janvier à décembre. J'ai eu quelques excuses mais un Ballon d'Or n'a pas d'excuses. Il m'a manqué des choses pour avoir ce trophée, poursuit-il. Ce ne sont pas non plus des chèvres qui sont devant ! On parle de Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah. Bien sûr ce qu'on a fait (les joueurs de l'équipe de France), c'est extraordinaire, on a surpris plus d'une personne, plus d'un pays. Mais voilà il y a des monstres partout. Et pas qu'en France, même si on en a. Il faut continuer à travailler pour montrer qu'on peut être meilleurs que ces joueurs-là à l'avenir"

Du haut de ses 19 ans, Kylian Mbappé a échoué au pied du podium de cette édition du Ballon d'Or 2018. Son ambition ? Faire encore mieux dès 2019. Avec, bien évidemment, le rêve de "tout soulever", comme il l'a confié lundi soir. Rendez-vous l'année prochaine !

