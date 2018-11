Secret contre "saucisses" : le Ballon d’Or à l’épreuve des rumeurs

L’heure de vérité approche. Après dix ans de règne sans partage du duo Ronaldo-Messi, le Ballon d’Or 2018 devrait faire souffler un vent de nouveauté sur la planète football. L’identité du vainqueur sera connue le 3 décembre mais, depuis le 9 novembre et la clôture des votes, il ne se passe pas un jour ou presque sans qu’une rumeur affole Internet. Deux noms de lauréat ont ainsi circulé sur la toile, un revenant avec plus d’insistance que l’autre.

Jamais deux sans trois ? Déjà crédité du titre de joueur UEFA puis de celui de la FIFA de l’année, Luka Modric signera le triplé si l’on en croit la chaîne de télévision espagnole Cuatro. Catégorique, cette dernière a annoncé jeudi dernier que le Croate allait succéder à CR7 au palmarès de la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Une annonce qui confirmait une première fuite, apparue le 9 novembre de la bouche du journaliste Xavier Barret, ancien de France Football, organisateur du prix : à mi-dépouillement des votes, le vice-champion du monde devançait deux Français, Raphaël Varane et Kylian Mbappé. Une "indiscrétion" partagée par Europe 1, le 14 novembre.

Malgré la deuxième étoile décrochée en Russie, aucun Bleu n’enfilera donc le costume de successeur de Zinedine Zidane, dernier français sacré Ballon d’Or, en 1998 ? Pas si vite. Un autre journaliste, l’Italien Tancredi Palmeri, a redonné espoir aux Tricolores, à un homme surtout, celui ne se cache pas de vouloir rafler la mise : Antoine Griezmann. "Certaines sources internes disent que le Ballon d’Or est attribué à Griezmann, on verra", a ainsi tweeté le correspondant de beIN Sports, le 20 novembre.

Mais d’où proviennent ces supposées informations ? De nulle part et c’est bien là le problème pour Pascal Ferré. Un tantinet blasé au moment de répondre aux questions d'Eurosport.fr, le rédacteur en chef de France Foot taxe purement et simplement les on-dit de "grosses escroqueries". "C’est tous les ans la même chose : tous ceux qui ne savent rien parlent", déplore-t-il. "Quand le classement sortira, on verra qu’énormément de personnes ont raconté des belles saucisses. C’est la même petite comédie qui se répète, mais cette année, c’est pire que d’habitude." En cause, un scrutin plus ouvert alors que ni Ronaldo ni Messi ne devraient enrichir leur collection d’une sixième sphère dorée.

"Trois personnes seulement sont au courant du nom du vainqueur"

Du coup, la fin annoncée de l’hégémonie des deux légendes vivantes ouvre la porte à toutes les hypothèses. "Un jour, c’est Griezmann qui est en tête, le lendemain c’est Varane, le surlendemain c’est Modric puis après il y a la surprise Mbappé. C’est drôle, mais tout cela n’est étayé par rien du tout. Ce n’est pas du journalisme", regrette Ferré. "Toutes ces imbécilités, ces idioties qu’on a pu lire à gauche, à droite… Franchement, ce n’est pas à la gloire du journalisme que de lire autant de conneries depuis trois semaines."

"S’il y a une vingtaine de personnes à sortir un nom différent, il y en a forcément une dans le lot qui aura raison, mais ça ne s’appuie sur rien du tout, si ce n’est de la chance, dans la mesure où personne ne peut avoir accès au décompte final", renchérit Ferré. Et pour cause. "On a le culte du secret, trois personnes seulement sont au courant du nom du vainqueur, des protocoles de confidentialité existent", précise-t-il. Le journaliste est lucide malgré tout : "On ne va pas faire les malins. Plus on va se rapprocher de la date de bouclage, plus ce sera compliqué de préserver le secret, mais on a une petite expérience qui fait qu’on y arrive ou qu’on essaie d’y arriver. Le risque zéro n’existe pas mais à une semaine de la proclamation des résultats, tout ce qui sortira d’ici-là continuera d’être totalement fantaisiste." Vous voilà prévenus.