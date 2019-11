Chaque année c'est la même histoire pour le Ballon d'Or. Fuites de unes de France Football, révélation de certains votes... Le nom du meilleur joueur de l'année sera dévoilé le lundi 2 décembre prochain, et Mundo Deportivo pense déjà connaître le nom du vainqueur grâce à un détail pas si anodin.

Tous les ans, quelques jours avant que le nom du Ballon d'Or soit connu, une équipe de France Football se rend dans le club du gagnant pour l'interviewer et faire des photos. Et selon les informations du média espagnol, ces journalistes se sont rendus lundi 25 novembre à Barcelone pour interroger un certain... Lionel Messi. Les proches du joueur n'ont pas confirmé l'information, mais ne l'ont pas infirmée non plus. Vers un sixième Ballon d'Or pour le Barcelonais ? Réponse le 2 décembre.