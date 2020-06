"Que pouvez-vous faire de plus ?" : Ribéry ne digère toujours pas le Ballon d'Or 2013

BALLON D'OR - Au cours d'un entretien accordé au média allemand DAZN, Franck Ribéry est revenu avec amertume sur le Ballon d'Or 2013 qui l'a vu finir à la troisième place derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des champions, Franck Ribéry a vécu une année 2013 de rêve. Egalement décisif avec les Bleus, dans le cadre de la qualification à la Coupe du monde 2014, l'actuel milieu de la Fiorentina pensait remporter le Ballon d'Or. Mais l'ancien joueur du Bayern Munich a été devancé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. A l'époque, France Football était associé à la FIFA pour ce trophée prestigieux et le jury était composé de journalistes, de sélectionneurs et capitaines du monde entier.

Sept ans plus tard, le Français n'a toujours pas digéré. Et il l'a fait savoir au média allemand DAZN. "Que pouvez-vous faire de plus que d'atteindre le maximum pour remporter le Ballon d'Or ? Si vous gagnez tout et faites le nécessaire en club comme en équipe nationale... Ce fut une période difficile pour moi", a notamment rappelé Franck Ribéry.

