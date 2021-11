Lionel Messi est donc entré un peu plus dans l'histoire du football. Déjà recordman du nombre de Ballons d'Or remportés par un même joueur avant même cette édition 2021, il a conforté son avantage sur Cristiano Ronaldo lundi en recevant une 7e fois le trophée individuel. Avec désormais deux longueurs d'avance sur le Portugais, il affirme aussi son statut officieux de meilleur joueur de tous les temps et n'est pas le seul à s'en réjouir : le PSG, son nouveau club, est ainsi à l'honneur et par extension… la Ligue 1.

30 ans après Papin, la France enfin à nouveau à l'honneur

Le génie argentin permet au club de la capitale de compter dans ses rangs le premier Ballon d'Or de son histoire, car George Weah, couronné en 1995, avait été transféré à l'AC Milan l'été précédant sa victoire. Pour le championnat de France, c'est à peine mieux : ce n'est que la deuxième fois que le lauréat joue dans les stades de l'Hexagone, trente ans tout juste après Jean-Pierre Papin qui l'avait remporté sous les couleurs marseillaises en 1991.

Dans ce domaine, la Ligue 1 est très loin derrière les quatre autres grands championnats européens : 23 des 65 Ballons d'Or évoluaient en Liga, 18 en Serie A, 9 en Bundesliga et 6 en Premier League. Avec son recrutement pharaonique, le PSG donne indubitablement plus de chances à la France de combler une partie de son retard à l'avenir, même si voir Kylian Mbappé quitter le club parisien l'été prochain ne serait évidemment pas une bonne opération dans cette optique.

Les 65 Ballons d'or répartis par championnats

Championnats Nombre de Ballons d'or Espagne 23 Italie 18 Allemagne 9 Angleterre 6 France 2 Ukraine 2 Pays-Bas 1 Portugal 1 Hongrie 1 République tchèque 1 Russie 1

