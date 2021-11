La campagne lancée par le Real Madrid, son retour réussi en sélection et ses statistiques ahurissantes n'y ont rien changé. Pour nos confrères européens, Karim Benzema ne mérite pas le Ballon d'Or 2021. Alors que le voile va enfin se lever sur l'identité du lauréat, la France entière se met à rêver d'un successeur à Zinedine Zidane pour mettre fin à 23 ans de disette. Mais, si on se fie aux jugements de nos confrères, KB9 subira le même sort que Thierry Henry, Franck Ribéry ou Antoine Griezmann cette année. Même en Espagne, pays où il rayonne avec le Real depuis des années, son sacre paraît difficilement envisageable.

"Honnêtement, nous ne pensons pas qu'il devrait gagner, résume Agustin Galan, journaliste à Eurosport Espagne. Les performances de Robert Lewandowski font de lui le grand favori pour remporter ce trophée. L'attaquant du Bayern a été assez constant tout au long de l'année, c'est là qu'il fait la différence par rapport à Benzema." Même son de cloche en Allemagne : "Ici, on ne voit pas pourquoi il gagnerait, nous confie le journaliste d'Eurosport Florian Bogner. Lewandoswki a tous les atouts de son côté, les grands noms (Messi et Ronaldo) sont encore là sans compter ceux qui ont gagné la Ligue des champions ou l'Euro."

Le palmarès récompense ceux qui gagnent des titres

Seul notre confrère italien défend le bilan de l'avant-centre des Bleus : "S'il gagnait le Ballon d'Or, personne ne s'en plaindrait", juge Davide Bighiani. S'il semble effectivement partir avec un temps de retard sur Robert Lewandoswki aux statistiques hors-norme (61 buts en 2021 soit… 19 de plus que le deuxième meilleur buteur, Kylian Mbappé) et sur Lionel Messi (vainqueur de son premier trophée majeur avec l'Argentine lors de la Copa America), Benzema a des arguments. D'abord, bien sûr, ses statistiques (43 buts en 2021) mais aussi son bilan à l'Euro (4 buts) et sa victoire en Ligue des Nations avec l'équipe de France. Mais si on sort du prisme français, sa saison ne semble pas bien peser lourd aux yeux de nos voisins.

"C'est la première saison du Real sans trophée depuis 2009/2010 et le palmarès récompense ceux qui gagnent des titres, rappelle Marcus Foley d'Eurosport Angleterre. Si le retour de Benzema en équipe de France s'était soldé par une victoire à l'Euro 2020, sa candidature aurait pris encore plus de poids." Dès lors, à quelle place nos quatre représentants européens d'Eurosport classeraient Karim Benzema à l'issue de cette année 2021 ?

Allemagne – Florian Bogner : Définitivement en dehors du top 5.

Italie - Davide Bighiani : en 4e position derrière Lewandowski, Messi et Jorginho. "Je pense que Lewandowski est le candidat numéro un vu ce qu'il l'a montré au cours de cette saison et de la dernière. Messi deuxième, parce qu'il est Messi. Jorginho troisième, en tant que symbole de l'Italie champion d'Europe et de Chelsea, champion d'Europe. La quatrième position va bien à Benzema.

Espagne - Agustin Galan : En dehors du podium, peut-être dans le top 5. "Le Real sort d'une mauvaise saison, Benzema n'a même pas terminé meilleur buteur de Liga et il s'est arrêté en quart de finale de l'Euro…"

Angleterre – Marcus Foley : Troisième derrière Lewandowski et Messi. "Les deux ont terminé meilleurs buteurs de leur championnat et classer Benzema à la troisième place me semble juste."

Le jury du Ballon d'Or aura-t-il la même lecture ? Réponse ce lundi.

