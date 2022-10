Le (faux) suspense a pris fin sur les coups de 21h45. Et comme un symbole, c'est Zinedine Zidane qui l'a levé sur la scène du Théâtre du Châtelet. Vingt-quatre ans après son Ballon d'Or, en 1998, "ZZ" a remis celui de l'édition 2022 dans les mains de Karim Benzema , son ancien joueur au Real Madrid, mettant ainsi fin à une disette interminable. L'attaquant français, qui a devancé Sadio Mané et Kevin De Bruyne, a été félicité par l'ensemble du monde du football, qui ne voyait pas vraiment quelqu'un d'autre être récompensé à sa place.

"Je suis vraiment très heureuse pour lui, ses racines qu'il a construites à Lyon, ses deux mentors Zidane et (le Brésilien) Ronaldo, tout ce qu'il a constuit au Real Madrid, il l'a superbement exprimé ce soir, je pense que ça récompense un parcours incroyable avec un talent d'exception, énormément de travail et beaucoup de résilience, a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. C'est un homme qui a en effet vécu cette part d'ombre, ces moments de rebond aussi. Ce soir on célèbre encore une fois l'homme, le sportif, cette combinaison entre un talent et une résilience, une volonté, un travail exceptionnel. Je pense que pour la jeunesse de notre pays, c'est cela d'abord qu'il faut retenir: cet ancrage dans la durée, d'un travail, d'une volonté d'accomplir ses rêves, d'aboutir, et de faire quelque chose de très, très grand de son talent"

Immense fierté

Pour Jean-Michel Aulas, son ancien président à l'OL, c'est une "immense fierté". "Avoir un jeune comme Karim qui n'a connu que deux clubs, l'OL et le Real Madrid, qu'il a choisis, c'est une belle histoire, celle d'un jeune issu de l'immigration qui réussit formidablement en France et, au-delà de sa vie de footballeur, réussit une vie d'homme exemplaire pour tous les jeunes admiratifs de ce qu'il a fait et qui ont envie de lui ressembler", a poursuivi le dirigeant de 73 ans.

"Dès ses 17 ans, il signe son premier contrat chez nous et le lendemain il joue son premier match et marque contre Metz. Il y a eu ses quatre titres de champion de France et une Coupe de France puis le Real Madrid. Il a eu cette aptitude avec le Real à gagner la Ligue des champions", a enchaîné "JMA", voyant dans le parcours professionnel de Benzema une réussite "exemplaire". "Bien sûr ce n'est pas mon fils mais je le considérais un peu comme un fils ou plutôt un petit-fils. Il y a beaucoup de respect et d'affection car il est très respectueux. Il a été élevé comme ça", a-t-il ajouté, voyant en Benzema "le N.1 de (ses) 35 ans de présidence" de l'OL.

"Je suis vraiment très heureux pour Karim, qui mérite amplement ce Ballon d’Or, a réagi le président de la FFF Noël Le Graët dans des propos relayés par RMC. Cette distinction vient récompenser sa merveilleuse saison mais surtout célébrer le talent d’un des plus grands attaquants du monde et de l’histoire du football français (...) Karim est un attaquant hors normes." Le président de la République Emmanuel Macron a également tenu à féliciter "KB9".

Mbappé salue "un sacre mérité", Ancelotti "fier"

"Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema amène un nouveau Ballon d'Or à la France. Félicitations à lui !", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Son coéquipier au Real Madrid et en équipe de France a salué le "Ballon d'Or du peuple", une formule utilisée par Benzema lui-même. Kylian Mbappé, sixième, a salué un "sacre mérité" pour son "frérot" sur Instagram.

De son côté, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Benzema au Real, s'est dit "honoré" d'être son coach, à lui et à Thibaut Courtois, le "meilleur gardien du monde". "C'est mérité", s'est félicité David Alaba. "Félicitations, Karim Benzema", a quant à lui écrit Olivier Giroud sur Instagram.

