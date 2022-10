L'absence de Lionel Messi de la liste des nommés avait déjà provoqué un petit séisme cet été, même si cela s'expliquait après sa première saison décevante au PSG. Mais les votes illustrent bien le changement d'ère que symbolise ce Ballon d'Or 2022. L'autre star qui a trusté les récompenses individuelles pendant plus de dix ans a aussi vécu un cru 2022 inédit. Vingtième du classement, Cristiano Ronaldo n'a pas obtenu le moindre vote cette année. Une première pour lui depuis l'apparition de son nom dans ce classement prestigieux. Et un nouveau symbole de son déclin alors que la légende portugaise vit des heures compliquées à Manchester United

Auteur d’une saison éblouissante magnifiée par une campagne européenne de haut vol, Thibaut Courtois a pourtant été boudé par une grande partie des votants. Le Belge (7e) a d’ailleurs pointé à l’issue de la cérémonie la discrimination induite à son poste (gardien de but) dans un classement qui fait (trop ?) souvent la part belle aux éclairs offensifs. Le portier de la Maison Blanche n’a été retenu dans le top 5 par seulement 29 jurés (sur 83 votants). Un total famélique au vu l'importance du portier dans les titres décrochés (Liga, Ligue des champions) par le Real Madrid. En guise de consolation, le Belge pourra toujours se satisfaire de sa victoire au Trophée Yachine.

Il y a eu des votes plus loufoques par le passé. Mais il est toujours amusant de noter les choix plus singuliers quand France Football les révèle. Andrej Stare, le journaliste de RTV Slovenija qui représente la Slovénie, est par exemple le seul à avoir estimé que Karim Benzema ne méritait pas le Top 2. Devant le Français du Real Madrid, il a préféré placer Kevin de Bruyne et Robert Lewandowski. Dans les autres petites "surprises", Son Heung-min hérite du quatrième vote de la Corée du Sud mais surtout de la troisième place dans le Top 5 du Nigeria. Adam Khalil, qui s'est prononcé pour la Côte d'Ivoire, a lui placé Sébastien Haller, l'attaquant de Dortmund qui traverse une épreuve difficile, à la quatrième place de ses votes. Et le journaliste colombien a fait un choix très "patriotique" dirons nous en plaçant Luis Díaz - auteur certes d'une belle intégration à Liverpool - à la cinquième place de son vote.