L'équipe des U21 et Cristiano Ronaldo. Voilà la cohabitation bien singulière de ce vendredi matin au centre d'entraînement de Manchester United. Mis à l'écart du groupe pour avoir rejoint les vestiaires avant la fin du match face à Tottenham , CR7 est privé du choc face à Chelsea ce week-end et la rupture semble totale avec son coach, Erik ten Hag. Ce vendredi, il s'est donc entraîné seul avec les coaches mis à disposition par le club. Un vrai camouflet pour la star aux 5 Ballons d'Or.

"La Coupe du monde, facteur X de l'avenir de Ronaldo"

Que peut-il espérer désormais ? Dans un communiqué, le Portugais fait mine d'y croire encore : "En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Ça n'a jamais été le cas. C'est Manchester United, et unis nous devons rester debout. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble." Mais son sort semble scellé. A un mois de la Coupe du monde, il n'est pas certain que Ronaldo enfile de nouveau le maillot des Red Devils et le mercato d'hiver devrait lui permettre de sortir de la situation dans laquelle il est embourbé.

