En pleine bourre, Martial a un autre objectif : "Les Bleus ? J’y pense, j’ai envie de jouer l'Euro"

Au coup de sifflet final, ils sont tombés dans les bras l’un de l’autre. Bruno Fernandes et Anthony Martial ne se connaissent pas depuis très longtemps et pourtant, ils vivent une intense lune de miel. Ce dimanche, face à City dans le derby de Manchester, le premier, d’une subtile balle piquée, a offert un caviar au second pour l’ouverture du score. "Dès qu’il est arrivé, on a eu cette connexion", a témoigné le Français au micro de RMC Sport. "On s’entend très bien sur et en dehors du terrain. C’est un très bon joueur qui nous apporte beaucoup." Bruno Fernandes, arrivé en janvier, a transfiguré Manchester United, personne ne peut le nier. Et sa prestation face aux Citizens a justement été saluée par une ovation lors de son remplacement.

Mais dans son ombre, Anthony Martial joue un rôle fondamental dans la bonne série actuel de Manchester. Depuis l’arrivée de l’international portugais, les Red Devils en sont à trois victoires et deux nuls en Premier League. Et Martial ? Trois buts en cinq rencontres. En l’absence de Marcus Rashford, Martial, positionné avant-centre, signe la meilleure saison de sa carrière anglaise. Il est d’ailleurs le premier Red Devil a inscrire un but lors des matches aller et retour face à City depuis… Cristiano Ronaldo en 2007. Martial a déjà atteint son meilleur total de buts sur une saison en championnat (11, 16 toutes compétitions confondues) et peut raisonnablement espérer le battre.

La C1 ? Avec Martial, United y croit dur comme fer

Ce dimanche, c’est encore une de ses inspirations qui a mis Man U sur les rails du succès. "Un joueur de classe comme Martial en confiance est la clé de la reconstruction du Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer", jugeait Danny Higginbotham, ancien latéral gauche anglais dans les colonnes du Sun. Jusqu’ici, la carrière de l’ancien Lyonnais souffrait d’une irrégularité chronique. Son début d’année 2020 dessine autre chose : "J’essaie juste de faire de mon mieux pour finir dans le Top 4", note-t-il simplement. Dans son sillage, Manchester United, cinquième à trois points de Chelsea, est ressuscité et peut croire à une improbable qualification en Ligue des champions après une première partie de championnat très poussive.

Mais c’est un autre rendez-vous, à plus court terme, que vise l’ancienne bombe de Tola-Vologe. Voilà deux ans, bientôt jour pour jour, qu’il n’a plus porté le maillot de l’équipe de France. Plombé par des performances sinusoïdales en Angleterre, une concurrence nombreuse et une Coupe du monde en Russie qui a soudé un groupe. Mais les absences pour blessure (Dembélé et Thauvin qui revient tout juste), les états de forme irréguliers (Fekir et surtout Lemar) construisent une hiérarchie très floue en attaque. Il y a clairement une place à prendre à gauche, et pourquoi pas dans l’axe en doublure d’Olivier Giroud et/ou d’Antoine Griezmann. Martial ne s’en cache pas, retrouver les Bleus fait partie de ses objectifs : "Oui, j’y pense, j’ai envie de faire l’Euro." Il s’en donne en tout cas les moyens depuis plusieurs mois désormais.