Villefranche Beaujolais restait sur douze rencontres sans défaite et avait gagné à l'aller mercredi (3-1). Niort, de son côté, ne s'est imposé que pour la troisième fois seulement sur ses 26 dernières sortie, ce samedi (2-0). Mais à l'arrivée, ce sont bien les Chamois qui conservent leur place en L2, grâce au but inscrit à l'extérieur, à l'issue de cette double-confrontation. Les buts niortais ont été inscrits en seconde période par Tom Lebeau (78e) et Olivier Kemen (81e).

A l'inverse de la première manche, totalement contrôlée par Villefranche malgré un score en faveur de Niort à la mi-temps (1-0), les Chamois ont affiché, sur leur pelouse, une bien plus grande détermination pour tenter de combler leur handicap de deux buts. Ils ont eu plusieurs bonnes situations et auraient pu ouvrir la marque sur une reprise acrobatique d'Olivier Kemen détournée par le gardien caladois Jean-Christophe Bouet (40e) qui s'est aussi interposé sur une belle frappe de Valentin Jacob (62e).

Barrage Promotion/Relégation Ligue 2/National Villefranche-Beaujolais remporte la première manche face à Niort 19/05/2021 À 19:20

De leur côté, les Caladois, qui ont manqué de percussion, auraient pu mieux négocier plusieurs contre-attaques. La frappe de Maxime Blanca été contrée par Guy-Marcelin Kilama (47e) alors que la tentative de Paul-Arnold Garita repoussée par le portier adverse Quentin Braat (74e). Insuffisant et cruel pour le pensionnaire de National.

